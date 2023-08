"Faceci w czerni" to jedna z najbardziej kasowych komedii w dziejach kina. Produkcja z 1997 roku opowiada o nowojorskim policjancie, który zostaje wcielony do tajnych służb zajmujących się tropieniem terrorystów z kosmosu. Film Barry’ego Sonnenfelda, w którym główne role zagrali Will Smith i Tommy Lee Jones, zdobył Oscara na najlepszą charakteryzację, a także nominacje do Złotego Globu i nagrody BAFTA. Odniosł też ogromny sukces kasowy. Nakręcony za 90 mln dolarów obraz zarobił na całym świecie niemal 600 mln.

Reklama

Występ w kultowej komedii science fiction ugruntował gwiazdorski status Smitha, który miał już wtedy na koncie role m.in. w popularnym serialu "Bajer z Bel-Air" oraz kinowym hicie "Bad Boys". Rok przed premierą "Facetów w czerni" na dużym ekranie zadebiutowała zaś inna głośna produkcja z jego udziałem - "Dzień Niepodległości" opowiadający o inwazji Obcych na największe ziemskie metropolie.

Goszcząc w programie "Heart to Hart" Smith zdradził, że to właśnie ze względu na wspomniany film początkowo odrzucił ofertę występu w "Facetach w czerni". Obawiał się bowiem, że może zostać zaszufladkowany. "Widziałem w tym potencjał, ale nie chciałem tego kręcić. To było rok po 'Dniu Niepodległości'. Nie podobała mi się perspektywa zagrania w dwóch filmach o kosmitach pod rząd" - przyznał aktor.

Will Smith przestraszył się Stevena Spielberga

Wtedy do akcji wkroczył Steven Spielberg , który był producentem "Facetów w czerni". Legendarny reżyser skontaktował się z gwiazdorem i zaproponował mu spotkanie twarzą w twarz. "Wysłał po mnie helikopter, żebym mógł z nim porozmawiać. Wylądowaliśmy w jego domu. Był zimny do bólu. Zapytał, dlaczego nie chcę zagrać w jego filmie. Gdyby kontynuował, zapewne powiedziałby: 'Dowcipnisiu, wiesz, że nakręciłem 'Szczęki', prawda? Wiesz, że stworzyłem 'E.T.'?" - wyjawił Smith. Spielberg nie musiał jednak kontynuować. Smith zdradził, że podczas tej rozmowy całkiem stracił rezon i przyjął rolę, bo bał się odmówić mistrzowi.

Aktor wystąpił później w dwóch sequelach tej produkcji, które trafiły na ekrany odpowiednio w 2002 i 2012 roku. Siedem lat później premierę miał spin-off serii zatytułowany "Men in Black: International", w którym mogliśmy oglądać m.in. Tessę Thompson, Chrisa Hemswortha i Liama Neesona. Reaktywacja słynnego filmowego cyklu spotkała się z wyjątkowo chłodnym odbiorem. W opiniotwórczym serwisie "Rotten Tomatoes" tytuł ma zaledwie 23 proc. pozytywnych ocen krytyków.