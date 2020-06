Słynna południowoafrykańska aktorka w najnowszym wywiadzie odniosła się do krążących od lat opowieści na temat jej burzliwego związku z Seanem Pennem. Według jednej z takich pogłosek, gwiazdorska para była ponoć nawet zaręczona. Charlize Theron postanowiła raz na zawsze uciąć te spekulacje.

Sean Penn i Charlize Theron w 2015 roku /Kevin Winter /Getty Images

Charlize Theron i Sean Penn stanowili przez moment jedną z najgorętszych par w Hollywood. Serwisy plotkarskie pisały o wielkiej miłości, która połączyła słynnych aktorów, a informatorzy tabloidów co jakiś czas donosili o planowanym przez Charlize i Seana ślubie.



Związek Theron i Penna rozpadł się jednak w 2015 roku, a powodem miała być karczemna awantura, do jakiej doszło między nimi w jednym z wiedeńskich hoteli. Media spekulowały, że znów dał o sobie znać trudny charakter Penna, który słynął z brutalnego traktowania swoich partnerek.

W najnowszym wywiadzie aktorka odniosła się do plotek krążących na temat jej niegdysiejszego związku z gwiazdorem "Obywatela Milka". Zapytana przez Howarda Sterna o to, czy w istocie omal nie wyszła za Penna, Theron kategorycznie zaprzeczyła.



"Co? To nieprawda. Nie byliśmy zaręczeni, to jakieś bzdury. Umawialiśmy się przez jakiś czas, ale to wszystko. Po prostu się spotykaliśmy" - zapewniła. I dodała, że choć doniesienia o zaręczynach były mocno przesadzone, ich ówczesnej relacji nie sposób nazwać przelotnym romansem.