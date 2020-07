Charlize Theron z siekierą

Na początku lipca na Netliksie zadebiutował nowy film z udziałem Charlize Theron „The Old Guard". Atrybutem bohaterki, którą gra w tej produkcji australijska aktorka, jest siekiera. Dlatego przygotowując się do tej kreacji, nawet w codziennych sytuacjach gwiazda nosiła ze sobą bardzo realistyczną atrapę siekiery. Wywoływała tym popłoch u niektórych ludzi.

Charlize Theron w filmie "The Old Guard" /SplashNews.com /East News

W "The Old Guard" australijska aktorka wciela się w postać nieśmiertelnej wojowniczki, która wraz ze swoją sekretną drużyną troszczy się o bezpieczeństwo świata. Scenariusz tej produkcji powstał na podstawie komiksu. Andy - bo tak nazywa się bohaterka kreowana przez Theron - lubi strzelać, ale ilekroć w magazynku kończą jej się naboje, sięga po siekierę. Właśnie z tym narzędziem związana jest anegdota, którą aktorką opowiedziała w telewizyjnym programie Setha Meyersa.



Zanim zaczęto kręcić film "The Old Guard", koordynator scen walki doradził aktorce, by w ramach przygotowań do roli w ogóle nie rozstawała się z gumową siekierą. Miało to jej pomóc lepiej wczuć się w postać Andy. Charlize wzięła sobie to zalecenie do serca. Pewnego dnia pojechała do restauracji. To, że w samochodzie leżała siekiera, było dla niej naturalne. Ale dla innych już nie.



Reklama

Przed lokalem dała parkingowemu kluczyki do swojego auta. Gdy później odbierała od niego pojazd, zauważyła, że mężczyzna ma przedziwny wyraz twarzy. Zaczęła się zastanawiać, czy aby to nie kwestia tego, że zapomniała mu dać napiwek. Ale szybko zorientowała się w czym rzecz.



"Wsiadłam do samochodu, a tam leżała wielka siekiera. Wyglądała jak prehistoryczny, amazoński, podwójny topór. Już samo patrzenie na nią sprawiało, że czułeś, że ktoś robi ci krzywdę" - relacjonowała z rozbawieniem aktorka.