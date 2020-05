Charlize Theron pomaga ofiarom przemocy domowej

Największe gwiazdy Hollywood postanowiły zorganizować wsparcie dla ofiar przemocy domowej. Inicjatorką kampanii Together For Her jest Charlize Theron, a dołączyły do niej już m.in. Reese Witherspoon i Viola Davis. "Sama w dzieciństwie doświadczyłam przemocy w rodzinie. Ta trauma zostaje z tobą na całe życie" - wyznaje Davis.

Charlize Theron na festiwalu w Cannes /Epsilon /Getty Images

Według raportu ONZ, spowodowana pandemią izolacja może doprowadzić do zwiększenia ilości aktów przemocy domowej o dodatkowe 31 miliony przypadków.



Reklama

Zakaz wychodzenia z domu bez wyraźnej potrzeby, który wprowadzono w większości krajów, naraził jednak miliony osób, głównie kobiet, na inne śmiertelne niebezpieczeństwo. Uwięzione w mieszkaniach ze swoimi oprawcami, bardzo często pozbawione są jakiejkolwiek pomocy. Na ratunek im pospieszyła Charlize Theron.

Hollywoodzka gwiazda postanowiła wesprzeć kobiety i dziewczęta, które w dobie pandemii są szczególnie narażone na przemoc. Wraz z organizacją humanitarną CARE oraz Entertainment Industry Foundation aktorka rozpoczęła kampanię Together For Her, która ma na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat zjawiska oraz zbieranie funduszy dla ofiar nasilającej się w czasie izolacji przemocy domowej. Do akcji przyłączyło się już ponad 50 wpływowych kobiet, w tym Reese Witherspoon, Jennifer Garner i Viola Davis.

"Sama w dzieciństwie doświadczyłam przemocy w rodzinie. Byłam obezwładniona fizycznie, emocjonalnie, finansowo. Ta trauma zostaje z tobą na całe życie. Nie sposób oszacować jej wpływu. To ostatni akceptowalny społecznie rodzaj przemocy. Kobiety na całym świecie są wciąż wykorzystywane, bite, a nawet zabijane we własnych domach, w ciszy. Zapewnienie ofiarom środków, które pomogą im wydostać się z tej sytuacji, jest kluczowe" - wyznała Davis w komunikacie prasowym.

Swój udział potwierdziła także Allison Janney. "Miałam szczęście współpracować ze wspaniałymi kobietami. Na każdym kroku dostrzegałam siłę kobiet - zarówno tych prawdziwych, jak i fikcyjnych bohaterek moich filmów - idących ramię w ramię, podnoszących się nawzajem na duchu, podających sobie pomocną dłoń. W czasie kryzysu to wsparcie jest nieocenione. Nie ma lepszego momentu na to, by pomóc kobietom, które są narażone na znęcanie się" - powiedziała aktorka.

Środki zebrane dzięki akcji Together For Her zostaną przekazane domom pomocy, fundacjom wspierającym kobiety oraz placówkom udzielającym porad na temat zdrowia psychicznego i seksualnego.

Charlize Theron: Piękno i siła 1 / 13 Charlize Theron należy do najpopularniejszych i najseksowniejszych aktorek w Hollywood. W 2000 roku została okrzyknięta przez czasopismo "People" jedną z 50. najpiękniejszych osób na świecie. Trudno uwierzyć, że zbliża się już do "czterdziestki"... Źródło: materiały prasowe udostępnij