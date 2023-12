Charlize Theron i Daniel Craig w głównych rolach w filmie "Two for the Money"

"Two for the Money" to kolejna produkcja Apple Studios, które w 2023 roku firmowało dwa wysokobudżetowe filmy mistrzów kina: "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese i "Napoleon" Ridleya Scotta.

Pomysł na "Two for the Money" zrodził się podczas prac nad dziesiątą częścią "Szybkich i wściekłych". Justin Lin , który pracował nad scenariuszem filmu z Danem Mazeau, wymyślili szpiegowską historię, która przypominała klimatem komedię Howarda Hawkesa "Dziewczyna Piętaszek" (1940) z Carym Grantem i Rosalind Russell.

Charlize Theron i Daniel Craig w końcu razem

Główną rolę przyjęła Charlize Theron, która była też w obsadzie "Szybkich i wściekłych 10". To ona zasugerowała twórcom, że odpowiednim kandydatem na jej ekranowego partnera byłby Daniel Craig.



Lin ostatecznie zrezygnował z reżyserii dziesiątej części "Szybkich i wściekłych", rozwijał jednak projekt "Two for the Money", którego scenariusz napisał Mazeau.



Charlize Theron zobaczymy w 2024 roku w drugiej części filmu Netfliksa "The Old Guard". Ostatnią rolą Daniela Craiga był udział w "Glass Onion" - drugiej części filmu "Na noże". Dan Mazeau pracował z kolei nad filmem Netfliksa "Dama" z Millie Bobby Brown, który trafi do oferty Netfliksa w 2024 roku.