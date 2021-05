Charlize Theron dla Netfliksa o surferkach

Kolejnym po "The Old Guard" projektem Charlize Theron stworzonym dla Netfliksa będzie film poświęcony walce czterech kobiet o równouprawnienie w zdominowanym przez mężczyzn świecie surfingu. Produkcję, która nie ma jeszcze tytułu, wyreżyseruje Niki Caro, autorka ubiegłorocznej aktorskiej wersji animowanego "Mulan".

Charlize Theron /Toni Anne Barson/WireImage /Getty Images

Autorką scenariusza powstającego filmu jest Becky Johnston, a inspiracją do niego był opublikowany w "New York Times Magazine" artykuł Daniela Duane’a zatytułowany "The Fight For Gender Equality In One of the Most Dangerous Sports on Earth" ("Walka o równouprawnienie w jednym z najbardziej niebezpiecznych sportów na świecie").



Bohaterkami tekstu Duane'a są cztery kobiety: Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms, Keala Kennelly. Celem, do którego dążyły, było uzyskanie pozwolenia na współzawodnictwo w największych zawodach surfingowych. Nie było łatwo, bo to sport zdominowany przez mężczyzn. W trakcie swojej walki cztery panie zacieśniły swoją więź, pływając w najbardziej niebezpiecznych miejscach.

Niki Caro na brak pracy nie może się skarżyć. W przygotowaniu jest już reżyserowany przez nią thriller "The Mother" z Jennifer Lopez w roli głównej. Ten zainspirowany "Leonem zawodowcem" film również trafi na Netfliksa. Wśród projektów Caro jest ponadto rock'and'rollowy miniserial "Daisy Jones & The Six" z Riley Keough w roli głównej, a także film "Beautiful Ruins", który jest adaptacją powieści "Ścieżka nad urwiskiem" Jessa Waltera.

Równie zapracowana jest Charlize Theron. Niedługo zobaczymy ją na ekranach kin w filmie "Szybcy i wściekli 9", w którym ponownie zagra rolę Cipher. Theron wystąpi też w drugiej części "Atomic Blonde", a także w filmie "The School for Good and Evil" opartym na motywach powieści fantasy "Akademia Dobra i Zła" Somana Chainaniego.