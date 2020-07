Charlize Theron ćwiczy do "Atomic Blonde 2"

"Nie chciałbym z tobą zadzierać" - napisał jeden z fanów Charlize Theron pod filmikiem, na którym australijska aktorka zaprezentowała fragment swoich przygotowań do zagrania scen walki. I trudno mu się dziwić, bo ćwicząca pod okiem jednego z najsłynniejszych kaskaderów gwiazda pokazuje, że potrafi przyłożyć.

Charlize Theron ponownie wcieli się w bezwzględną Lorraine Broughton /Capital Pictures /East News

Po tym, jak w poniedziałek, 13 lipca, Charlize Theron potwierdziła, że we współpracy z Netfliksem powstanie film "Atomic Blonde 2", teraz ujawnia kolejne szczegóły.



W czwartek na Instagramie zamieściła krótki filmik z treningów. Na nagraniu aktorka ćwiczy na sali treningowej z kaskaderami, rzucając nimi jak profesjonalna zawodniczka sztuk walki. Filmik, który pokazuje, że Charlize jest w świetnej formie, zrobił wrażenie na jej fanach. "Nie chciałbym z tobą zadzierać" - skomentował jeden z nich.



Autorem nagrania jest Sam Hargrave, aktor, reżyser i kaskader. To właśnie on pomagał aktorce w treningach do "The Old Guard" i "Atomic Blonde", gdzie zagrał również jedną z ról.



Wszystko wskazuje na to, że będą razem pracować także na planie drugiej części przygód tajnej agentki MI6. Z kolei Theron nie kryje uznania dla swojego mistrza: "Twoje wsparcie jest wszystkim (...) Kocham cię wściekle, a teraz czas na Atomic 2!" - napisała aktorka pod zamieszczonym filmem.