Charlie Sheen: Refleksje skandalisty

Pierwszą rolą Charliego Sheena był występ w filmie telewizyjnym "The Execution of Private Slovik" (1974). Malec miał wówczas 9 lat, a na planie znalazł się oczywiście za sprawą swojego ojca, znanego aktora Martina Sheena. Z kolei debiutem na dużym ekranie była dla 19-letniego już wówczas młodzieńca rola w "Czerwonym świcie" (1984), filmie wojennym opowiadającym o grupie nastolatków podejmującej wojnę partyzancką z komunistami, którzy najechali Stany Zjednoczone. Sheenowi partnerowali na planie inni młodzi zdolni: Patrick Swayze, C. Thomas Howell, Lea Thompson i Jennifer Gray.