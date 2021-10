Charlie Sheen nie musi już płacić alimentów byłej żonie

Relacje między Denise Richards i Charliem Sheenem nie układają się idealnie, choć para rozstała się ponad 15 lat temu i każde z nich zdążyło ułożyć sobie życie na nowo. Ona wyszła za aktora Aarona Phypersa, a on wiązał się z kolejnymi kobietami, których lista jest zbyt długa, by je tu wszystkie wymieniać. Dziś łączy ich tylko jedno - wychowanie dwóch córek Sami i Loli, które - gdy rodzice się rozstawali w 2005 roku - były malutkimi dziećmi, a teraz to prawie dorosłe nastolatki. Sheen przez wiele lat płacił na nie alimenty, ale przestał to robić w 2018 roku i złożył do sądu wniosek o zwolnienie go z tego obowiązku. I w końcu dopiął swego.

Charlie Sheen: Alimenty w wysokości "zero dolarów miesięcznie"

Jak donosi magazyn "People", na początku tego tygodnia sędzia sądu okręgowego w Los Angeles wydał decyzję o nowej wysokości alimentów, które teraz wynoszą "zero dolarów miesięcznie". Zgodnie z tym orzeczeniem nowe ustalenia dotyczą okresu od 1 sierpnia 2018 roku. Magazyn informuje również, że Richards, która nie przyszła na rozprawę, jest bardzo rozczarowana decyzją sędziego, choć nie jest nią zaskoczona. Inaczej na tę sprawę patrzy Sheen. "Myślę, że to, co się dzisiaj wydarzyło, jest bardzo sprawiedliwe. I to nie tylko dzisiaj, to historyczne zwycięstwo sprawiedliwości" - powiedział aktor w wywiadzie dla magazynu "Us Weekly".



Orzeczenie sądu o zniesieniu alimentów może być pokłosiem pojawiających się w amerykańskich mediach wiadomości o relacjach panujących między Richards a jej córkami, zwłaszcza starszą z nich Sami. 17-latka w swoich mediach społecznościowych od dłuższego czasu publikuje posty i relacje, w których wyraża niechęć do matki, a wspólne mieszkanie z nią nazwała piekłem i opresją. Sprawy zabrnęły już tak daleko, że Sami wiosną wyprowadziła się od Richards i zamieszkała w domu Sheena. "Denise ustaliła w swoim domu normalne zasady, które wprowadziłby każdy rodzic. Sami nie chciała przestrzegać tych zasad. Charlie też nie popierał reguł wprowadzonych przez Denise, ma inny sposób wychowywania dzieci, więc Sami postanowiła zamieszkać z tatą" - wyjaśnił tło tego konfliktu w rozmowie z PageSix znajomy Denise Richards.

Charlie Sheen i Denise Richards: Ile lat byli małżeństwem?

Z wcześniejszych doniesień amerykańskich mediów wiadomo, że Sami przechodzi okres nastoletniego buntu. W jednym z wywiadów Denise Richards zdradziła, że zamontowała wokół swojej posiadłości kamery, by jej starsza córka nie mogła wychodzić w nocy z domu bez pozwolenia. Wyjawiła także, że Charlie Sheen nie ustalił z córkami żadnych reguł i u niego mogą robić, co chcą, a to 17-letniej Sami odpowiada najbardziej. Młodsza córka Lola na stałe mieszka z mamą, ale okresowo również przeprowadza się do ojca, gdy Richards pracuje na planie filmowym poza Los Angeles.



Charlie Sheen i Denise Richards byli małżeństwem od 2002 roku. Trzy lata później się rozstali, a ich rozwód orzeczono w 2006 r. Aktor ma również 12-letnich bliźniaków Boba i Maxa z kolejną żoną Brooke Mueller oraz córkę Cassandrę Estevez (36 lat) z Paulą Profit.