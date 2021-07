Charles de Gaulle bohaterem filmu biograficznego

Jedna z największych francuskich wytwórni filmowych ogłosiła niedawno kilka ciekawych projektów na nadchodzący, 2022 rok. Wśród planów studia Pathe jest m.in. film "Asterix & Obelix, the Middle Kingdom" ("Asterix i Obelix, Królestwo Środka) oraz nowa, dwuczęściowa wersja "Trzech muszkieterów". Teraz do tej imponującej listy dochodzi niezatytułowany jeszcze film biograficzny, który opowie o życiu generała Charlesa de Gaulle'a.

Kto wcieli się w Charlesa de Gaulle'a / Bettmann / Contributor /Getty Images

Filmowa biografia de Gaulle'a podzielona będzie na dwie części. Przybliży sylwetkę legendarnego francuskiego oficera, który przewodził francuskim ruchem oporu przeciwko nazistowskim Niemcom w trakcie II wojny światowej, a potem został prezydentem kraju.

Jak donosi portal "Variety", reżyserem filmów o de Gaulle'u będzie Antonin Baudry, który debiutował "Wilczymi echami" z 2019 roku. Aktualnie twórca jest w trakcie pisania scenariusza do tego projektu. Oprze go na motywach książki Juliana Jacksona "A Certain Idea of France: The Life of Charles de Gaulle" ("Pewien pomysł na Francję: Życie Charlesa de Gaulle’a").

Zdjęcia do dwuczęściowego filmu nie rozpoczną się wcześniej niż w 2023 roku. Autorzy tego projektu prześledzą życie i polityczne zaangażowanie de Gaulle’a w latach 1940-45 i przedstawią jego przemianę z żołnierza w polityka. "Interesujemy się tym okresem, bo to wtedy de Gaulle stał się tym de Gaulle'em, którego wszyscy znamy. Został bohaterem narodowym. Pokażemy jego sukces, niepowodzenia, zawirowania, kontakty z Winstonem Churchillem i jego starania o odbicie Francji poprzez francuskie kolonie" - zapowiedział Ardavan Safaee z Pathe Films.

Pandemia nie przeszkodziła studiu Pathe w planowaniu kolejnych, ambitnych przedsięwzięć. "W ciągu ostatnich dwóch lat zdołaliśmy skompletować największą kolejkę filmów, jaką kiedykolwiek mieliśmy" - dodał Safaee. To nie tylko filmy o de Gaulle’u, Asteriksie i Obeliksie oraz trzech muszkieterach. To również film "Eiffel" o powstaniu słynnej wieży oraz "Notre Dame on Fire" Jeana-Jacquesa Annauda opowiadający o pożarze katedry Notre Dame.