​Channing Tatum u boku Sandry Bullock w przygodowej produkcji "The Lost City of D"

Wkrótce mają ruszyć zdjęcia do przygodowego filmu romantycznego "The Lost City of D". Główną rolę zagra w nim Sandra Bullock, która pełnić będzie też rolę producentki. Jak informuje portal "Variety", jej partnerem w tym porównywanym do "Miłości, szmaragdu i krokodyla" filmie może być Channing Tatum.

Właśnie trwają finalne rozmowy pomiędzy popularnym aktorem i studiem Paramount Pictures. Wcześniej spekulowano, że u boku Bullock wystąpi Ryan Reynolds.



Reżyserami filmu "The Lost City of D" będą bracia Adam i Aaron Nee ("Band of Robbers").

Bullock wcieli się w nim w postać autorki romansów, która jest właśnie w trasie promocyjnej jej najnowszej książki. W tych spotkaniach autorskich towarzyszy jej model, którego zdjęcie widnieje na okładce powieści (w tej roli Tatum). I kiedy pisarce wydaje się, że nic gorszego nie mogło ją spotkać, ona i model zostają porwani i trafiają do tropikalnej dżungli. Tam odkrywają, że życie może być o wiele dziwniejsze niż jakakolwiek literacka fikcja.

Autorem pomysłu na fabułę filmu jest Seth Gordon ("Piksele", "The King of Kong"). Pierwszą wersję scenariusza napisał Oren Uziel ("Paradoks Cloverfiled", "Shimmer Lake"), a ostateczne poprawki wprowadziła do niego Dana Fox ("Raj dla par", "Jak to robią single").

Channing Tatum zakończył niedawno zdjęcia do filmu "Dog", w którym nie tylko zagrał, ale też był jego współreżyserem. Produkcja opowiada historię żołnierza, który wraz ze swoim wiernym psem wyrusza w daleką podróż, by uczestniczyć w pogrzebie frontowego kompana.



Aktor ma również wystąpić w najnowszym filmie wyprodukowanym przez Phila Lorda i Chrisa Millera ("Spider-Man Uniwersum"). Produkcja nie ma jeszcze tytułu, a jej bohaterem ma być jeden z potworów studia Universal.

Sandra Bullock po raz ostatni pojawiła się na ekranie w 2018 roku w wyprodukowanym przez Netflix thrillerze "Nie otwieraj oczu". Oprócz roli w filmie "The Lost City of D" ma też zagrać obok Violi Davis i Vincenta D’Onofrio w nowym filmie Nory Fingscheidt. Wcieli się w nim w kobietę, która opuszcza więzienie po odsiedzeniu wyroku za ciężkie przestępstwo.

