Channing Tatum napisał książkę dla dzieci

4 maja 2021 roku na półki księgarskie trafi napisana przez Channinga Tatuma książka obrazkowa zatytułowana "The One and Only Sparkella". Zadedykował ją swojej 7-letniej córeczce. To debiut popularnego aktora w roli autora książek dla dzieci.

Channing Tatum w nietypowy sposób spędził kwarantannę /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

O planach wydania "The One and Only Sparkella" poinformował Tatum na swoim koncie na Instagramie. "Nie wiem jak z wami, ale u mnie sprawy obrały dziwny kierunek w trakcie kwarantanny. Przypadkiem zamknąłem się w pokoju mojej 7-letniej córeczki. Skończyło się tak, że odnalazłem moje wewnętrzne dziecko. Oto, co stworzyłem dla mojej dziewczynki. Wychodzi więc na to, że odnalazłem w sobie małą dziewczynkę" - napisał aktor, dołączając do wpisu swoje zdjęcie z córeczką, książką i jednorożcami.

Bohaterką książki Tatuma jest Ella, dziewczynka, która w pierwszym dniu szkoły jest zaczepiana z powodu swojego umiłowania do błyszczących rzeczy. Pomimo tego, co mówią inni, jej ojciec zachęca ją do tego, by zaakceptowała to, jaka jest i dalej ubierała się w błyszczące rzeczy, skoro to lubi. "Książka obrazkowa Channinga Tatuma to czarująca oda do poczucia własnej godności i miłości pomiędzy córką i ojcem" - zapowiada na okładce książki wydawnictwo Feiwel & Friends, które wydaje "The One and Only Sparkella". Autorką ilustracji do tej książki jest Kim Barnes.

Tatum, który zadedykował swoją książkę 7-letniej córeczce Everly, ujawnił w serwisie "People" treść tej dedykacji. "Dla Everly, najznakomitszego magicznego stworzenia, jakie kiedykolwiek znałem. Jesteś moją największą nauczycielką. Jedyne, czego chcę, to spędzać jeszcze więcej czasu w magicznych krainach, jakie razem stworzyliśmy. To także książka dla wszystkich ojców, którzy wychowują małe dziewczynki. Ubierajcie się, jak chcą, tańczcie, na co mają ochotę, bądźcie tak magiczni, jak tylko zdołacie. Obiecuję, że w odpowiedzi otrzymacie miłość" - czytamy.

W planach wydawnictwa są kolejne książki z serii o Sparkelli. Channing Tatum szykuje się z kolei do jeszcze jednego debiutu, tym razem reżyserskiego. Będzie nim film "DOG", który wyreżyseruje wspólnie z Reidem Carolinem.