​Chadwick Boseman oddał Siennie Miller część swojej gaży

W najnowszym wywiadzie Sienna Miller wróciła wspomnieniami do pracy nad filmem "21 mostów". Aktorka wyjawiła, że ​Chadwick Boseman - zmarły niedawno gwiazdor, z którym pracowała na planie tego filmu - przekazał jej część własnej gaży, gdy wytwórnia odrzuciła jej prośbę o wyższe wynagrodzenie.

Sienna Miller​ i Chadwick Boseman w filmie "21 mostów" /materiały prasowe

"Powiedział, że zasłużyłam na to, by więcej mi zapłacić. Ten gest to najlepsze świadectwo charakteru Chadwicka" - mówi Sienna Miller.



Film "21 mostów" w reżyserii Briana Kirka miał premierę jesienią ubiegłego roku. Jedną z głównych ról zagrała w nim Sienna Miller.



Teraz brytyjsko-amerykańska aktorka przyznała, że darzy ogromnym szacunkiem swojego kolegę z planu, zmarłego przed miesiącem Chadwicka Bosemana. Gwiazdor "Czarnej Pantery", który w filmie "21 mostów" grał główną rolę, podzielił się w Miller własną gażą, gdy wytwórnia nie zgodziła się spełnić jej warunków finansowych.

"Chociaż była to wysokobudżetowa produkcja, studio nie wyraziło zgody na zaproponowane przeze mnie wynagrodzenie. A ponieważ wahałam się wtedy, czy w ogóle wracać do pracy, bo moja córka dopiero zaczynała naukę w szkole i był to dla mnie trudny czas, postawiłam sprawę jasno: Zagram, jeśli dostanę odpowiednie wynagrodzenie. Wtedy Chadwick przekazał mi część własnej gaży, bo zależało mu na tym, żebym była w tym filmie. Powiedział, że zasłużyłam na to, by więcej mi zapłacić" - wyjawiła Miller w rozmowie z magazynem "Empire".

Boseman był ponoć wielkim fanem aktorskiego talentu gwiazdy, dlatego pragnął za wszelką cenę przekonać ją do tego, by nie rezygnowała z udziału w projekcie. Jak wspomina dziś Miller, gest, na który zdobył się wówczas aktor, uważa za "najbardziej zdumiewającą rzecz, jakiej doświadczyła".



"Nie mogę wyobrazić sobie, by jakikolwiek inny mężczyzna w tym mieście postąpił tak szlachetnie. Ten gest to najlepsze świadectwo charakteru Chadwicka" - wyznała aktorka.

Film "21 mostów" był jednym z ostatnich projektów w karierze aktorskiej Bosemana. Gwiazdor zmarł 28 sierpnia w wieku 43 lat, przegrywając walkę z rakiem okrężnicy.