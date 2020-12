Chadwick Boseman: Najczęściej udostępniany tweet 2020 roku

Ostatnim wpisem na oficjalnym koncie Chadwicka Bosemana na portalu społecznościowym Twitter był ten informujący o śmierci aktora. Zaledwie 43-letni gwiazdor „Czarnej Pantery” zmarł 28 sierpnia na raka jelita grubego. Jak się okazuje, tweet ten, według stanu na poniedziałek 7 grudnia, jest najczęściej retweetowanym wpisem 2020 roku. Ma też największą liczbą tzw. polubień w całej historii Twittera.

Chadwick Boseman /Emma McIntyre /Getty Images

"Polubienie" nie jest w tym przypadku najlepszym określeniem, biorąc pod uwagę treść tweeta o śmierci Bosemana. Na serwisie społecznościowym Twitter wyrażane jest ono poprzez wciśnięcie znaku oznaczającego serduszko. Nie należy jednak traktować takiej reakcji na wpis jako dosłownego polubienia smutnej informacji.



Niezależnie od stosowanej terminologii, tweet o śmierci Bosemana został najczęściej lajkowanym postem w zaledwie 24 godziny. W sumie polubiło go 7 i pół miliona użytkowników Twittera. 2,1 miliona fanów podało go dalej, czyli udostępniło na swoich kontach, a kolejnych 925 tysięcy fanów dołączyło do swojego wpisu cytat ze wspomnianego tweeta na koncie Chadwicka Bosemana.



Reklama

Na drugim miejscu najchętniej udostępnianych wpisów w tym roku jest ten odnoszący się do tragicznego wypadku Kobego Bryanta. Kolejne miejsca zajmują wpis Baracka Obamy, w którym wspomina Bryanta, tweet Andy’ego Milonakisa z gratulacjami dla astronautów, którzy wybrali świetny moment na opuszczenie Ziemi (maj 2020), urodzinowy wpis Macualaya Culkina oraz tweet Kamali Harris po ogłoszeniu zwycięstwa Joego Bidena w wyborach prezydenckich.



Pierwsza dziesiątka ludzi, o których tweetowano najczęściej w 2020 roku, prezentuje się następująco: 1. Donald Trump, 2. Joe Biden, 3. George Floyd, 4. Kobe Bryant, 5. Barack Obama, 6. BTS, 7. Narendra Modi, 8. Kanye West, 9. Elon Musk, 10. Kamala Harris.