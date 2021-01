Cezary Pazura zachęca do szczepień przeciw COVID-19

Centrum Informacji Rządu poinformowało w sobotę o kolejnej odsłonie kampanii informacyjnej Narodowego Programu Szczepień. Od 1 stycznia w spotach radiowych do szczepień zachęca Cezary Pazura.

Cezary Pazura /Jakub Szymczuk / Agencja FORUM

"Od 1 stycznia w radiu możemy usłyszeć znajomy głos zachęcający do szczepień przeciw COVID-19. Cezary Pazura - znany i lubiany polski aktor oraz ambasador akcji #SzczepimySię, w krótkich spotach radiowych promuje rzetelne informacje na temat szczepionek" - podało CIR w sobotę.



Pazura informuje słuchaczy radia, że szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne, ponieważ "przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych". Aktor zapewnia też, że osoby zaszczepione są mniej narażone na zachorowanie na COVID-19, a w przypadku zachorowania "szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań".



Premier Mateusz Morawiecki napisał w czwartek na Facebooku, że "Narodowy Program Szczepień to nasz bilet do normalności. Po tym, jak wytrwaliśmy 9 miesięcy wystarczy byśmy z niego skorzystali". Premier zadeklarował zaszczepienie się przeciw COVID-19.



Kampanię informacyjną #SzczepimySię wsparli także aktorzy: Mateusz Banasiuk i Stanisław Banasiuk. W krótkim materiale wideo, który można zobaczyć w telewizji oraz internecie ojciec i syn zachęcają do zaszczepienia się przeciw COVID-19. W ślad za spotem wideo, wystartował także spot radiowy. Na ulicach miast całego kraju zawisły billboardy. Akcja #SzczepimySię obecna jest również w mediach społecznościowych.



Głosem Cezarego Pazury rząd zachęca Polaków do szukania informacji na temat szczepień w wiarygodnych źródłach.



Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową gov.pl/szczepimysie, gdzie znajdują się kompleksowe informacje. CIR informuje, że działa również całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.