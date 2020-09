Cezary Pazura: Za to się dostaje Oscary

„Moim zdaniem to jest artysta przez duże A” – tymi słowami Cezary Pazura określił reżysera Krzysztofa Skoniecznego. Mężczyźni współpracowali ze sobą przy ekranizacji powieści Jakuba Żulczyka „Ślepnąc od świateł”. Co przyniosła aktorowi rola Mariusza Fajkowskiego?

Cezary Pazura w serialu "Ślepnąc od świateł" /HBO

Cezary Pazura na przestrzeni lat wielokrotnie powtarzał, że w Polsce, jeśli obsadzi się aktora w komedii, to nikt nie będzie ryzykował i powierzał mu poważnej roli. Ryzykantem jednak okazał się reżyser "Ślepnąc od świateł". Kreacja Pazury została doceniona przez widzów, a on w samych superlatywach wypowiada się o twórcy serialu.



"Moim zdaniem to jest artysta przez duże A. Przede wszystkim to jest człowiek bardzo wykształcony i znający się na wielu dziedzinach sztuki, o których ja kompletnie nie mam pojęcia" - mówił odtwórca Mariusza Fajkowskiego w programie "2020. Plan B" prowadzonym przez Alicję Myśliwiec.



Chociaż Pazurze nie przypadła główna rola, to jego kreacja była na tyle ciekawa i odmienna, że artysta na nowo może wybierać w kolejnych propozycjach. Aktor przyznał, że fani ciągle nie mogą zapomnieć o serialu.



"Ludzie pytają, czy będzie dalsza część 'Ślepnąc od świateł', a wiemy przecież, że to jest scenariusz oparty na wybitnej literaturze Jakuba Żulczyka, więc on musiałby napisać kolejną książkę, którą wypadałoby zekranizować. To nie jest proste napisać dobrą książkę, a co dopiero stworzyć na jej podstawie film. Za to się dostaje Oscary" - komentował i jednocześnie dawał do zrozumienia, że próżno czekać na kontynuację.



"Ślepnąc od świateł" to ośmioodcinkowe dzieło wyprodukowane przez HBO; przypomina ono ośmiogodzinny film podzielony na części. Mroczny klimat Warszawy udało się odtworzyć Krzysztofowi Skoniecznemu. Historia opowiada o Kubie - dobrze zorganizowanym dilerze, któremu jeden problem wywraca życie do góry nogami. W przedsięwzięciu m.in. wzięli udział: Kamil Nożyński, Jan Frycz, Robert Więckiewicz, Janusz Chabior. "'Ślepnąc od świateł' to jest dopiero drugi film w moim życiu, gdzie nie wiem czy film jest lepszy, czy książka" - reflektował Pazura.



Cezary Pazura jest uznawany za jednego z najpopularniejszych polskich aktorów lat 90. Wielokrotnie triumfował na festiwalach. W 1986 roku ukończył Łódzką Szkołę Filmową i od tamtego czasu sukcesywnie dostawał coraz to ciekawsze role i wyzwania aktorskie. Współpracował z wybitnymi reżyserami takimi jak: Juliusz Machulski, Władysław Pasikowski, Olaf Lubaszenko, Marek Koterski, Maciej Ślesicki. A dzięki owocnej współpracy na planie "Ślepnąć od świateł", nie szczędził również dobrych słów o Krzysztofie Skoniecznym .

"Jest absolutnie współczesny, ale jednocześnie zna doskonale historię sztuki we wszystkich jej aspektach. Ma jeden dar determinujący wybitnego reżysera. Wie, jakie zadanie dać aktorowi, żeby uzyskać pożądany efekt. Wszyscy, którzy z nim się spotkali w pracy, są nim zachwyceni, więc to nie jest przypadek" - z podziwem podsumowuje aktor.

Cezary Pazura: Instynkt kilera 1 / 17 Pierwszą dużą rolę zagrał w telewizyjnym serialu Andrzeja Konica "Pogranicze w ogniu". Źródło: EAST NEWS/POLFILM



"2020. Plan B" to program Alicji Myśliwiec realizowany w ramach 13. edycji Mastercard OFF Camera. Wydarzenie towarzyszące festiwalowi można oglądać na platformie Player.pl. W drugim odcinku serii pojawił się Cezary Pazura.