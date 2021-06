Cezary Pazura udowadnia, że w każdym wieku można zacząć dbać o sylwetkę. Od dłuższego czasu aktor regularnie ćwiczy na siłowni. Z okazji swoich urodzin postanowił pochwalić się efektami ciężkiej pracy.

Cezary Pazura udowodnił, że wiek to tylko liczba. Aktor od dekad jest jedną z najpopularniejszą z gwiazd polskiego kina. 13 czerwca z okazji swoich 59. urodzin udostępnił zdjęcie, prezentujące jego umięśnioną sylwetkę.



"Nie ma to jak uczcić własne urodziny ciężką pracą na siłowni. Dokładnie o 15.30 dnia 13go czerwca roku pamiętnego przyszedłem na ten świat. Nie bez wysiłku mojej Ukochanej Mamusi. Cieszę się , że tu jestem i staram się, żeby to jeszcze potrwało. Dziękuję za życzenia i odwzajemniam się Wam tym samym. Lubmy się i żyjmy w zgodzie! Ścisk. Wujek Czarek" - napisał Pazura na Instagramie, publikując serię zdjęć bez koszulki.



Zdjęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem. "Zawyżasz poziom! Jestem od Ciebie 2 lata młodszy, a wyglądam... jak wyglądam! Tobie gratuluję! Wszystkiego!" - napisał Piotr Gąsowski.

Urodziny męża postanowiła uczcić także Edyta Pazura, która opublikowała na Instagramie wzruszający wpis.

"Odważny, utalentowany, płynący pod prąd i żyjący na własnych zasadach Gość. Troje dzieci ogarnia lewą ręką, ma anielską cierpliwość i udaje że mu nie przeszkadza, gdy w nocy słyszy szelesty podjadanych przeze mnie słodyczy. Jest pracowity, nie owija w bawełnę, robi co uważa za słuszne i do tego ma serce na dłoni. Życzcie mu zdrowia. Resztę załatwi sobie sam" - podkreśliła Edyta Pazura.

