Cezary Pazura dołączył do obsady filmu "Listy do M. 4"

Trwają zdjęcia do czwartej części przebojowej komedii bożonarodzeniowej "Listy do M.". Wyreżyserowany przez Patricka Yokę film trafi do kin 4 listopada tego roku. W obsadzie ponownie zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka, Agnieszkę Dygant i Piotra Adamczyka. Nową gwiazdą, która dołączyła do obsady, jest Cezary Pazura.

Cezary Pazura AKPA

- Czarek Pazura wraz z żoną są fanami serii "Listów do M." i zawsze z przyjemnością chodzili do kina na te filmy. Dlatego też Czarek z radością przyjął propozycję roli w najnowszej części 'Listów'. Mogę zdradzić, że pojawi się w wątku Izy Kuny i Wojtka Malajkata - powiedziała w rozmowie z PAP Life Monika Klepacz z firmy Kino Świat.

Wiadomo również, że w obsadzie "Listów do M. 4" ponownie zobaczymy Izabelę Kunę i Wojciecha Malajkata. Malajkat wciela się w serii w postać Wojciecha. W trzeciej części "Listów do M." jego bohater wciąż pogrążony był w żałobie po śmierci ukochanej żony. Sporo zamieszania do jego życia wniosła nowa gosposia Agata, w którą wcieliła się właśnie Izabela Kuna.

"Listy do M. 3" obejrzało w kinach ponad trzy miliony widzów. Dzięki temu film w reżyserii Tomasza Koneckiego znalazł się na dziesiątym miejscu najbardziej kasowych polskich filmów, które miały premierę po 1989 roku. W sumie wszystkie trzy części serii obejrzało w kinach ponad osiem i pół miliona widzów.

Cezarego Pazurę możemy aktualnie oglądać w roli Waldemara Morawca w filmie Władysława Pasikowskiego "Psy 3. W imię zasad". Zdaniem wielu krytyków i widzów jego powrót do kultowej roli "Nowego" to jeden z najmocniejszych punktów filmu Pasikowskiego. Aktor wystąpił też w serialu "Żmijowisko" według powieści Wojciecha Chmielarza oraz w komedii "Futro z misia".