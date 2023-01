Cezary 2023 bez przestępców seksualnych. Mają zakaz wstępu na galę

Cezary 2023 bez przestępców seksualnych

"Z szacunku dla ofiar (nawet tych domniemanych w przypadku spraw, które nie zostały definitywnie rozwiązane) postanowiliśmy nie wyróżniać ludzi, którzy zostali skazani bądź są oskarżani o dokonanie aktów przemocy w szczególności na tle seksualnej bądź seksistowskiej" - czytamy w oświadczeniu organizatorów ceremonii rozdania Cezarów cytowanym przez portal "Variety".



Zmiany dotyczące ceremonii rozdania Cezarów wprowadzono za sprawą kontrowersji, jakie wywołało umieszczenie Sofiane'a Bennacera na liście kandydatów do nagrody dla najlepszych nowych twarzy ekranu. Aktor znany z filmu "Młodzi na zawsze" oskarżany jest o kilka gwałtów i stosowanie przemocy. Na tę decyzję miały też wpływ wydarzenia z gali Cezarów w 2020 roku, gdy nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymał Roman Polański za film "Oficer i szpieg" . Kilkoro obecnych na ceremonii artystów opuściło wtedy widownię w ramach protestu. Polski reżyser jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za wykorzystanie seksualne nieletniej.

Choć wielu zniesmaczonych sytuacjami z Bennacerem czy Polańskim chciałoby, aby takie osoby nie mogły się nawet ubiegać o nagrody, Francuska Akademia Filmowa ograniczyła się na razie jedynie do tego, by nie zapraszać ich na ceremonię rozdania Cezarów. Ale jeszcze w tym roku mają zostać podjęte rozmowy na temat zmiany kryteriów dopuszczalności do ubiegania się o te prestiżowe statuetki.