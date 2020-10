​Celine Dion zagra w filmie

Szykuje się nie lada gratka dla fanów Celine Dion. Piosenkarka wystąpi w filmie "Text for you", który ma być remake’iem niemieckiego romansu "SMS fur dich". Co więcej, muzycznym tłem filmu mają być jej największe przeboje.

Celine Dion poradzi sobie przed filmową kamerą? /Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Film "Text for you" będzie opowiadał historię kobiety, która wysyła romantyczne SMS-y do swojego niedawno zmarłego narzeczonego. Jej wiadomości nie pozostają bez odpowiedzi, bo - jak się okazuje - numer jej ukochanego ma już inna osoba. Dzięki temu główna bohaterka poznaje mężczyznę, który też jest poturbowany przez życie. Między nimi szybko buduje się wieź, ale oboje mają problem z tym, by odciąć się od przeszłości. Parę głównych bohaterów zagrają Priyanka Chopra i Sam Heughan.



Tym, co pozwala im powoli zbliżać się do siebie, jest muzyka Celine Dion. Mało tego, jak informuje portal Deadline, kanadyjska diwa pojawi się w tym filmie również osobiście. Ale na razie nie wiadomo, w jaką rolę się wcieli. Owiana tajemnicą jest również data premiery filmu. Ujawniono za to nazwisko reżysera, a jednocześnie scenarzysty filmu - jest nim James Strouse ("Grace odeszła", "Zakochany Nowy Jork").

Dotychczasowe doświadczenia filmowe Dion sprowadzały się do gościnnych występów w kilku serialach oraz do pracy nad ścieżką dźwiękową. Wykonywane przez nią utwory - "My Heart Will Go On" z "Titanica" i "Beauty and the Beast" z "Pięknej i Bestii" - otrzymały Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną.