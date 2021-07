Celebryci zachwyceni imieniem synka Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia

Do końca utrzymywali w tajemnicy informację o tym, jakie imię będzie nosił ich synek. Ujawnili je dopiero 7 lipca, czyli w dniu, gdy chłopiec przyszedł na świat. Synek Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia, zgodnie z zapowiedziami aktorki, nosi niezwykle rzadkie imię - Milan. Oryginalny wybór świeżo upieczonych rodziców bardzo przypadł do gustu fanom Włodarczyk i zaprzyjaźnionym z nią gwiazdom.

Wybór imienia dla dziecka to jeden z najbardziej emocjonujących tematów - i dla przyszłych rodziców, i dla ich znajomych. A w przypadku gwiazd także dla ich fanów. Nic dziwnego, że celebryci starają się zaspokoić ciekawość swoich wielbicieli i na długo przed porodem zdradzają, jakie imię wybrali dla oczekiwanej pociechy. Agnieszka Kaczorowska zapowiedziała, że jej druga córeczka będzie nosiła imię Gabrysia, a Zofia Zborowska i Andrzej Wrona obwieścili w jednym z postów pod koniec ciąży aktorki, że ich córka będzie się nazywała Nadzieja Wrona. Jednak Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś, w przeciwieństwie do innych znanych par, nie zdecydowali się na ujawnienie tego, jakie imię wybrali dla swojego synka przed jego narodzinami.



Chłopiec przyszedł na świat 7 lipca, o czym szczęśliwi rodzice napisali w social mediach i zamieścili galerię jego zdjęć. W poście para ujawniła też, że wybrali dla synka imię Milan. Tak jak aktorka zapowiadała kilka tygodni temu, jest ono dość nietypowe - nie ma żadnej znanej osoby w Polsce, która by je nosiła. Wśród gratulacji dla maluszka i świeżo upieczonych rodziców znalazły się także komentarze, w których internauci zdradzili, co sądzą o tym rzadkim w Polsce imieniu: "Piękny chłopczyk, imię też wyjątkowe, gratulacje dla rodziców", "Śliczne imię dla synusia", "Boskie imię wybraliście!", "Śliczny synuś! Milan to najpiękniejsze imię na świecie" - zachwycali się internauci. "Imię faktycznie mega oryginalne, ale u nas, a nie na świecie. Tak samo ma na imię synek Shakiry i Pique" - zauważyła jedna z fanek aktorki.



Piłkarskie skojarzenia miał także Radosław Majdan, o czym napisała w swoim komentarzu z gratulacjami Małgorzata Rozenek-Majdan. "Wspaniała wiadomość, wielkie gratulacje dla Was. Milan ma niewiarygodne szczęście, że ma takich rodziców jak Wy. Aktywnych, mądrych i cholernie ładnych! Witamy na świecie, Milan. Tu potrafi być naprawdę pięknie! Radzio pyta, czy może używać czasem zdrobniałej formy AC?". W sportowym duchu małego Milana przywitała także Anna Mucha: "Dajesz Milan!!! Witaj na świecie maluszku" - napisała aktorka.