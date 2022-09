Główną bohaterką tego pełnometrażowego filmu jest mieszkająca w Nowym Orleanie żołnierka ( Jennifer Lawrence ), która podczas służby w Afganistanie doznała poważnego urazu mózgu, co utrudnia jej odnalezienie się w powojennej rzeczywistości.

Lawrence wciela się w Lynsey, członkinię Korpusu Inżynierów Armii USA. W trakcie misji w Afganistanie pojazd, którym się poruszała, został trafiony bombą, co spowodowało u bohaterki krwotok mózgowy. Żołnierka stopniowo wraca do wykonywania podstawowych czynności, jak samodzielna kąpiel, czy prowadzenie samochodu.

"'Causeway' śledzi uzdrowienie duszy, co zajmuje trochę czasu i pozwala aktorom tak dobrym, jak Lawrence i Henry, współistnieć, więc w czym problem? Pod koniec film przenosi Cię do miejsca, które wydaje się być prawdziwe. Ale żeby się tam dostać, musimy przejść przez strefę dość suchego pustkowia. To był znak rozpoznawczy niektórych filmów niezależnych, taki, przez który coraz mniej kinomanów może chcieć przez to przejść" - pisze Owen Gleiberman w recenzji opublikowanej przez "Variety".

Scenariusz wyszedł spod pióra debiutantki, Elizabeth Sanders. Za reżyserię odpowiada Lila Neugebaurer, która do tej pory pracowała przy spektaklach broadwayowskich i produkcjach telewizyjnych ("Sprzątaczka"). Jennifer Lawrence jest także producentką tego obrazu.

Film trafi do kin oraz na platformę Apple TV+ 4 listopada 2022 r.

Jennifer Lawrence wróciła do aktorstwa

Od 2019 r., kiedy ukazał się "X-Men: Mroczna Phoenix" z udziałem Jennnifer Lawrence , premierę miał tylko jeden film, w którego obsadzie się znalazła - "Nie patrz w górę" .

Gwiazda zrobiła sobie przerwę od aktorstwa, gdyż chciała odpocząć. Wkrótce jednak nastąpi wysyp widowisk, do których była zaangażowana. Zobaczymy ją m.in. w "Bad Blood", gdzie gra oszustkę ze świata nowych technologii i w nowym filmie Paola Sorrentino "Mob Girl" o dziewczynie mafii, która zostaje informatorką FBI.