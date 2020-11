Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas: Jak się poznali?

1 / 13

Poznali się we Francji w sierpniu 1998 roku podczas festiwalu filmowego w Deauville. Do zaręczyn doszło w sylwestra 1999, ślub pary odbył się natomiast w 2000 w nowojorskim hotelu Plaza. Uroczystość, która kosztowała 1,5 milionów dolarów, została uznana przez BBC za "ślub roku". Część tej kwoty para odzyskała dzięki rekordowej, opiewającej na milion dolarów umowie z magazynem "OK!", pozwalającej gazecie na zamieszczenie na swych łamach relacji z imprezy.