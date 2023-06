Dwukrotna laureatka Oscara coraz częściej mówi ostatnio o wycofaniu się z przemysłu filmowego. "Wraz z wiekiem aktorstwo staje się coraz bardziej upokarzające. Kiedy byłam młodsza, zastanawiałam się, dlaczego starsi aktorzy, których podziwiałam, wciąż mówili o odejściu. Teraz zdaję sobie sprawę, że to dlatego, że chcą zachować strzępki zdrowia psychicznego" - wyznała w wywiadzie dla "Interview".

Wideo