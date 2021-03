James Gray szykuje się do realizacji kolejnego filmu. Będzie to dramat "Armageddon Time" z iście gwiazdorską obsadą. Jedną z ról w tych filmie zagra Cate Blanchett. Jak poinformował reżyser, hollywoodzka gwiazda wcieli się w jego filmie w rolę siostry Donalda Trumpa.

Cate Blanchett

O udziale Cate Blanchett w filmie "Armageddon Time" wiadomo już od dłuższego czasu. Jednak dopiero teraz wyszło na jaw, w jaką rolę wcieli się ta popularna aktorka.



Akcja, opartego na wspomnieniach reżysera, filmu rozgrywać się będzie w latach 80. ubiegłego wieku. Grey uczęszczał wtedy do leżącej w Queens prywatnej szkoły Kew-Forrest School. W zarządzie szkoły zasiadał Fred Trump, ojciec późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który też uczęszczał do tej szkoły. Główną postacią filmu będzie jej dyrektor.

"Cate Blanchett zagra siostrę Donalda Trumpa, co jest najdziwniejszym zdaniem, jakie kiedykolwiek wypowiedziałem. Na planie będzie zaledwie przez trzy dni w ramach wyświadczonej mi przysługi. Ma do wygłoszenia naprawdę długi monolog i przewiduję, że skradnie tą sceną film. Starałem się odtworzyć tę przemowę z pamięci, jak najlepiej potrafiłem" - powiedział James Grey w wywiadzie dla portalu "Screen Daily".



Siostra przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych odwiedziła szkołę, do której uczęszczał reżyser filmu "Armageddon Time", by wygłosić tam przemowę skierowaną do uczniów.

"Mój film będzie pewnego rodzaju wspomnieniem czasów, gdy jako dwunastolatek dorastałem w Nowym Jorku. Opowiem o znajomości z moim najlepszym przyjacielem i o tym, jak zmieniłem szkołę publiczną na prywatną. Z powodu tej zmiany nasze relacje zostały zniszczone. To rodzinna historia, ale też pewnego rodzaju historia miłosna pomiędzy mną, a moim dobrym przyjacielem, którego nigdy więcej nie zobaczyłem po zmianie szkół. Mam zamiar nakręcić film o tym, jak podzielił nas rasizm i podziały klasowe. Mój przyjaciel był czarnoskóry" - wyznał Grey w wywiadzie dla portalu "Collider".

Dla Cate Clanchett nie będzie to pierwsza historyczna postać, w jaką się wcieli. Zagrała m.in. Katharine Hepburn w filmie "Avatar" oraz Phyllis Schlafly w serialu "Mrs. America". Zdjęcia do filmu "Armageddon Time" mają rozpocząć się na jesieni tego roku. W pozostałych rolach wystąpią w nim Anne Hathaway, Oscar Isaac, Robert De Niro i Donald Sutherland.

