Casey Affleck i Sam Claflin w thrillerze "Każdy twój oddech"

"Każdy twój oddech" to thriller o rodzinie, której uporządkowane życie zostaje zburzone przez pojawienie się tajemniczego mężczyzny. Film, w którym główne role grają Casey Affleck, Sam Claflin i Michelle Monaghan, zadebiutuje na VOD już 9 kwietnia.

Kadr z filmu "Każdy twój oddech" /Galapagos Films /materiały prasowe

Philip Clark ceniony psychiatra i wykładowca zmaga się z rodzinnym kryzysem. Tragiczne wydarzenia z przeszłości odbijają się także na jego nastoletniej córce Lucy, która zostaje przyłapana na zażywaniu narkotyków. Nieoczekiwanie, kariera zawodowa Philipa załamuje się w momencie, gdy jedna z jego pacjentek odbiera sobie życie. Kiedy brat zmarłej poznaje żonę i córkę Philipa, ten orientuje się, że to wydarzanie już na zawsze zburzy spokój jego rodziny...



"'Każdy twój oddech' to klasyczny thriller z elementami atrakcyjnej i inteligentnej współczesności. Fabuła jest niezwykle wciągająca, postaci są wspaniale zbudowane i starannie opracowane, a tempo akcji jest absolutnym strzałem w dziesiątkę: od diabelsko powolnego budowania napięcia, przez szybkie zwroty akcji aż do gorącego punktu kulminacyjnego" - mówi reżyser Vaughn Stein.

"Ten film ma klasycznie złowieszczy, obsesyjny wydźwięk 'Przylądka strachu' czy 'Fatalnego zauroczenia', jednak to, co go wyróżnia to niezwykle współczesna i po mistrzowsku odtworzona nowatorska natura przedstawionej historii. Nieoczekiwane zwroty akcji rodem z 'Zaginionej dziewczyny' czy 'Labiryntu' dogłębnie wstrząsną widzami" - dodaje twórca.

W rolach głównych występują: zdobywca Oscara Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Sam Claflin ("Zanim się pojawiłeś"), Veronica Ferres ("Klimt"), India Eisley ("Underworld: Przebudzenie") i Michelle Monaghan ("Gdzie jesteś, Amando").

Zdjęcia do filmu w reżyserii Vaughna Steina ("Terminal") powstawały w Vancouver pod koniec 2019 roku. Producentami są Richard Lewis, Frank Buchs i Veronica Ferres. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Galapagos Films.

Film dostępny będzie od 9 kwietnia na platformach VOD: ipla, vod.pl, Orange TV Go, PREMIERY CANAL+, Platforma CANAL+, CHILI, Multimedia GO, MOJEEKINO, E-KINOPODBARANAMI oraz TVP VOD.