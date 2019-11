Cary Grant: Kulisy życia i kariery jednego z największych aktorów Hollywood

W historii kina zapisał się jako pierwszy dżentelmen Hollywood. Cary Grant miał pięć żon. Romansował między innymi z Sophią Loren. Jednak uwielbienie tłumów, sława i majątek nie dały mu szczęścia.

Z nią też romanował. Cary Grant i Grace Kelly w filmie Alfreda Hitchcocka "Złodziej w hotelu" (1955) /Silver Screen Collection /Getty Images

Przebojowy przystojniak z thrillerów Alfreda Hitchcocka i komedii Franka Capry czy Williama Wylera czy zamknięty w sobie introwertyk? Kim naprawdę był Cary Grant?



"Wszyscy chcą być Carym Granem. Nawet ja" - powiedział kiedyś w wywiadzie gwiazdor, jedna z największych legend Złotej Ery Hollywood.

"Długo udawałem, że jestem kimś, kim chciałem być, aż w końcu stałem się tą osobą. Albo ona stała się mną. Albo po prostu w pewnym momencie się spotkaliśmy" - przyznał aktor.



Koszmarne dzieciństwo

Wielbiony przez kobiety, a także mężczyzn, aktor przez wiele lat żył w cieniu kłamstwa. To miało wpływ na całe jego życie.



Archibald Alexander Leach, bo tak się naprawdę nazywał, urodził się 18 stycznia 1904 roku na przedmieściach Bristolu. Ojciec był alkoholikiem, matka cierpiała na depresję. Mąż umieścił ją w szpitalu psychiatrycznym, a 9-letniemu wówczas synkowi powiedział, że matka zmarła.

Chłopiec długo nie mógł pogodzić się z tą stratą, bo to rodzicielka zaraziła go fascynacją do kina. O tym, że matka żyje, dowiedział się w połowie lat 30. XX wieku już jako gwiazdor.

"Okazało się, że całe moje życie było iluzją" - wspominał po latach. Popadł w depresję, z którą borykał się aż do śmierci - zmarł 29 listopada 1986 roku.

Scenariusz dokumentu "Cary Grant - szukając siebie" inspirowany był nigdy nie opublikowaną autobiografią aktora.

Cary Grant przeżył kilka "żywotów", a każdy był inny i ciekawszy od poprzedniego. Wikłał się w liczne romanse, pięć razy się żenił, podejrzewano go również o erotyczne relacje z aktorem Randolphem Scottem. W latach 50. XX wieku rozpoczął długie leczenie, w ramach którego zaczął przyjmować... LSD.



Burzliwa historia Granta opowiedziana jest w filmie jego własnymi słowami, za kanwę scenariusza posłużyła bowiem jego niepublikowana autobiografia. W dokumencie wykorzystano także nowo odkryte materiały wideo z prywatnego archiwum gwiazdora.



Cary Grant był jedną z największych hollywoodzkich gwiazd. Amerykański Instytut Filmowy umieścił go na drugim miejscu listy "Najwybitniejszych aktorów wszech czasów". Jego najpopularniejsze filmy to m.in. "Północ, północny zachód", "Podejrzenie", "Szarada", "Osławiona", "Filadelfijska opowieść", "Tylko aniołowie mają skrzydła" oraz "Arszenik i stare koronki".

