Cary Elwes ugryziony przez grzechotnika! Jak czuje się aktor?

Cary Elwes, aktor znany z ról w filmach "Narzeczona dla księcia", "Gra fortuny" czy serialu "The Stranger Things", "dochodzi do siebie" po ugryzieniu przez grzechotnika i przetransportowaniu samolotem do szpitala. Jak doszło do tego wypadku?

Jak czuje się Cary Elwes? /Jason LaVeris/FilmMagic /Getty Images