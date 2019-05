Caroline Leaf w Krakowie. Nagroda Smoka Smoków wręczona!

Caroline Leaf odebrała w Krakowie nagrodę Smoka Smoków, przyznawaną za szczególny wkład w rozwój światowej kinematografii. Uroczystość odbyła się 27 maja podczas 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Caroline Leaf odebrała Smoka Smoków /Kamila Szatan / Krakowski Festiwal Filmowy /materiały prasowe

"Pojawia się obecnie taka naturalna skłonność, żeby wszystkie tytuły, zaszczyty, honory przyznawać kobietom, aby wreszcie skłonić je, by przejęły władzę i przywróciły porządek" - rozpoczął ceremonię prof. Tadeusz Lubelski, krytyk i teoretyk filmu, przewodniczący Rady Programowej.

"Caroline Leaf to autorka niewielu filmów, ale niewielka ilość przekłada się na wybitną jakość. Nagroda Smoka Smoków została przyznana właśnie jej z trzech powodów: umiejętności opowiadania historii, wynalazczość i innowacyjność w zakresie materiałów i technik tworzenia animacji, a wreszcie otwartości na różne kultury" - podkreślił Tadeusz Lubelski.



Oficjalne wręczenie nagrody Smoka Smoków odbyło się 27 maja w Akademii Sztuk Teatralnych podczas 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

"Jestem bardzo wdzięczna Radzie Programowej Krakowskiej Fundacji Filmowej za przyznanie mi nagrody za całokształt twórczości. Świat dziś zmienia się bardzo szybko i bałam się, że teraz, kiedy przestałam już realizować filmy animowane, moja twórczość zostanie zapomniana. Nagroda Smoka Smoków, otrzymana na jednym z najważniejszych i najstarszych festiwali filmowych na świecie, sprawia, że moje dzieła będą zapamiętane i pokazywane kolejnym pokoleniom" - powiedziała laureatka, Caroline Leaf odbierając nagrodę.

Ceremonię zakończyła projekcja czterech filmów osobiście zapowiedzianych przez laureatkę: "Ulica", "Dwie siostry", "Sowa, która poślubiła gęś: legenda eskimoska" oraz "Przemiana Pana Samsy".



Caroline Leaf to amerykańska animatorka, tworząca filmy animowane od lat 70. ubiegłego wieku. Jest prekursorką nowych technik animacji - animacji piaskowej i animacji malowanej na szkle pod kamerą. Jej innowacyjne podejście do technik animacji, indywidualny styl, a także lekkość przekazywania skomplikowanych emocji zostały wielokrotnie docenione, m.in. nominacją do Oscara czy BAFTA oraz nagrodami na festiwalach w Annecy, Ottawie czy Montrealu. W 2017 roku otrzymała w Hollywood nagrodę Annie za całokształt twórczości. Obecnie Leaf mieszka w Londynie, tworząc obrazy olejne i akwarelowe.

Na Krakowskim Festiwalu Filmowym Caroline Leaf zdobyła najwyższe laury dwukrotnie. W 1977 roku otrzymała Srebrnego Smoka za "Ulicę". Rok później nagrodę Złotego Smoka za film "Metamorfoza pana Samsy". Film ten znalazł się też wśród 20 tytułów w prestiżowym zestawieniu najlepszych filmów w historii Festiwalu, przygotowanym z okazji 50. jubileuszu. W 1979 roku Leaf była w Krakowie członkiem jury konkursu międzynarodowego.

Nagroda Smok Smoków, przyznana w tym roku po raz 22, to najwyższe wyróżnienie Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Filmowej, organizatora Krakowskiego Festiwalu Filmowego, jako wyraz uznania za wkład w rozwój światowej kinematografii w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się wielu znamienitych twórców m.in. Werner Herzog, Kazimierz Karabasz, Bohdan Kosiński, Bogdan Dziworski, Allan King, Albert Maysles, Jonas Mekas, Helena Trestíková, Stephen i Timothy Quay, Raoul Servais, Jerzy Kucia, Paul Driessen. W ubiegłym roku nagrodę otrzymał Siergiej Łoźnica.

59. Krakowski Festiwal Filmowy trwa od 26 maja do 2 czerwca 2019 roku.