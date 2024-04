Cannes 2024: Znamy film otwarcia tegorocznej imprezy

Jak podkreślili organizatorzy festiwalu w Cannes, Quentin Dupieux to filmowiec, który "stawia na wolność - w tonie, formie i temacie. "W swoim już obszernym dorobku (13 filmów pełnometrażowych w ciągu 17 lat) uwolnił się od konwencji. Ustanowił absurd jako gatunek sam sobie i wstrząsnął wszystkimi, czego doskonałym przykładem jest także 'The Second Act'" - stwierdzili.



"The Second Act": Ten film otworzy Cannes 2024

W centrum swojego nowego filmu - czytamy - Dupieux umieścił Florence, która chce przedstawić swojemu ojcu Davida - mężczyznę, którego kocha całym sercem. "Jednak David nie jest jednak zainteresowany Florence i najchętniej rzuciłby ją w ramiona swojego przyjaciela Willy'ego. Czwórka bohaterów spotyka się w restauracji na odludziu" - podano w komunikacie.

W obsadzie znaleźli się Lea Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphael Quenard i Manuel Guillot. Film, który 14 maja oficjalnie zainauguruje 77. festiwal w Cannes, zostanie zaprezentowany pozakonkursowo. Tego samego dnia obraz trafi do francuskich kin.

W grudniu ub.r. poinformowano, że przewodniczącą jury konkursu głównego będzie amerykańska reżyserka Greta Gerwig. "To oczywisty wybór, ponieważ Greta Gerwig uosabia odnowę światowego kina, dla którego Cannes jest co roku zarówno prekursorem, jak i deską rozdzielczą. Poza siódmą sztuką jest ona również przedstawicielką ery, w której przełamuje się bariery i miesza gatunki" - stwierdzili prezydentka festiwalu Iris Knobloch i delegat generalny Thierry Fremaux.

Zaznaczyli, że "w ciągu niespełna piętnastu lat Greta Gerwig zdobyła uznanie w kinie amerykańskim i światowym". "Wczoraj ambasadorka niezależnego kina amerykańskiego, dziś znajduje się w gronie twórców, którzy odnieśli światowy sukces kasowy. Grecie Gerwig udaje się łączyć to, co wcześniej uważano za nie do pogodzenia: dostarczanie arthouse'owych hitów, zmniejszanie przepaści między sztuką a przemysłem, eksplorowanie zręcznie i dogłębnie współczesnych kwestii feministycznych" - zwrócili uwagę.

"Furiosa: Saga Mad Max": Premiera w Cannes 2024

Pełny program wydarzenia poznamy 11 kwietnia. Wiadomo już, że w jego trakcie odbędzie się światowa premiera filmu "Furiosa: Saga Mad Max". Jak podkreślili organizatorzy, nowy film George'a Millera zadebiutuje na wielkim ekranie dziewięć lat po premierze "Mad Max: Na drodze gniewu". "Wyczekiwana 'Furiosa: A Mad Max Saga' zostanie zaprezentowana pozakonkursowo 15 maja w Grand Théâtre Lumière w obecności reżysera i obsady - z Anyą Taylor-Joy, Chrisem Hemsworthem i Tomem Burke na czele" - podali.