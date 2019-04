Cannes 2019: Almodovar, Dolan i Mallick w konkursie głównym

W czwartek 18 kwietnia podczas konferencji prasowej podano listę filmów, które będzie można zobaczyć w trakcie tegorocznego festiwalu w Cannes. W sekcji konkursu głównego znaleźli się laureaci Złotej Palmy oraz debiutanci. Festiwal odbędzie się w dniach od 14 do 25 maja 2019 roku. Będzie to jego 72. edycja.

Agnes Varda na oficjalnym plakacie festiwalu w Cannes 2019 /materiały prasowe

Lista filmów biorących udział w festiwalu nie jest jeszcze pełna. Dyrektor artystyczny Thierry Frémaux zaznaczył, że kilka tytułów może być dodanych do harmonogramu w nadchodzących dniach.

Wielką niewiadomą jest udział w konkursie głównym "Pewnego razu... w Hollywood", nowego filmu Quentina Tarantino. W tym roku mija 25 lat od kiedy reżyser pokazał w Cannes "Pul Fiction", za które otrzymał Złota Palmę. Tarantino wielokrotnie zaznaczał, że chciałby wziąć udział w festiwalu. Problemem może być przedłużająca się praca nad montażem filmu.



Wśród filmów wchodzących w skład konkursu głównego znalazły się najnowsze dzieła laureatów Złotej Palmy: braci Dardenne ("Rosetta", "Dziecko"), Terrence'a Malicka ("Drzewo życia") i Kena Loacha ("Wiatr buszujący w jęczmieniu", "Ja, Daniel Blake").



W Cannes swoje najnowsze filmy pokażą także inni stali bywalcy festiwalu: Pedro Almodovar ("Wszystko o mojej matce", "Volver", "Julieta"), Xavier Dolan ("Mama", "To tylko koniec świata") i Corneliu Porumboiu ("Policjant, przymiotnik", "Skarb").



Przed ogłoszeniem programu władze festiwalu poinformowały, że filmem otwarcia będzie "The Dead Don't Die", najnowszy film Jim Jarmuscha, który jest także częścią konkursu głównego. Na czele jury najważniejszej sekcji stanie Alejandro G. Iñárritu, twórca "Birdmana" i "Zjawy".

W sekcji pokazów specjalnych zostanie zaprezentowany między innymi "Rocketman", czyli wyczekiwana biografia Eltona Johna w reżyserii Dextera Fletchera.



Filmy 72. Festiwalu Filmowego w Cannes:



Film otwarcia:

“The Dead Don’t Die," Jim Jarmusch (także konkurs główny)

Konkurs główny:

"Ból i blask", Pedro Almodovar

"The Traitor", Marco Bellocchio

"The Wild Goose Lake", Diao Yinan

"Parasite", Bong Joon-ho

"Young Ahmed", Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne

"Oh Mercy!", Arnaud Desplechin

"Atlantique", Mati Diop

"Matthias and Maxime", Xavier Dolan

"Little Joe", Jessica Hausner

"Sorry We Missed You", Ken Loach

"Les Miserables", Ladj Ly

"A Hidden Life", Terrence Malick

"Bacurau", Kleber Mendonça Filho i Juliano Dornelles

"The Whistlers", Corneliu Porumboiu

"Frankie", Ira Sachs

"Portrait of a Lady on Fire", Céline Sciamma

"It Must Be Heaven", Elia Suleiman

"Sibyl", Justine Triet

Sekcja Un Certain Regard:

"Invisible Life", Karim Aïnouz

"Beanpole", Kantemir Balagov

"The Swallows of Kabul", Zabou Breitman i Eléa Gobé Mévellec

"A Brother’s Life", Monia Chokri

"The Climb", Michael Covino

"Joan of Arc", Bruno Dumont

"A Sun That Never Sets", Olivier Laxe

"Room 212", Christophe Honoré

"Port Authority", Danielle Lessovitz

"Papicha", Mounia Meddour

"Adam", Maryam Touzani

"Zhuo Ren Mi Mi", Midi Z

"Liberte", Albert Serra

"Bull", Annie Silverstein

"Summer of Changsha", Zu Feng

"Evge", Nariman Aliev

Filmy pozakonkursowe:

"The Best Years of Life", Claude Lelouch

"Rocketman", Dexter Fletcher

"Too Old to Die Young" (dwa odcinki serialu), Nicolas Winding Refn

"Diego Maradona", Asif Kapadia

"Belle Epoque", Nicolas Bedos

Pokazy specjalne:

"Share", Pippa Bianco

"For Sama", Waad Al Kateab i Edward Watts

"Family Romance, LLC", Werner Herzog

"Tommaso", Abel Ferrara

"To Be Alive and Know It", Alain Cavalier

"Que Sea Ley", Juan Solanas

Pokazy nocne:

"The Gangster, The Cop, The Devil", Lee Won-Tae