Canneński hit otworzy 15. Festiwal Kamera Akcja

15. Festiwal Kamera Akcja: Canneński hit otworzy festiwal

Rzadko zdarza się, że ktoś jest tylko zły albo tylko dobry. W trudnych czasach z ludzi wychodzą jednocześnie najgorsze i najlepsze instynkty – mówi Magnus von Horn, twórca "Dziewczyny z igłą", która otworzy jubileuszową 15. edycję Festiwalu Kamera Akcja.

To już trzeci pełnometrażowy film polsko-szwedzkiego reżysera. Dzieło von Horna oprawione wirtuozerskimi czarno-białymi zdjęciami Michała Dymka ("IO", "Supernova"), odważnie miesza elementy charakterystyczne dla kryminału, filmu noir, neorealistycznej przypowieści czy nawet ekspresjonistycznego thrillera przypominającego miejscami "Gabinet doktora Caligari". Dziejąca się tuż po I wojnie światowej historia oparta jest o prawdziwe wydarzenia, które wstrząsnęły dwudziestowieczną Danią. Tytułowa dziewczyna z igłą, Karoline, zachodzi w ciążę, traci pracę w fabryce i zostaje pozostawiona sama sobie.

Film zachwyca aktorskimi kreacjami — obok znanej z "Godland" czy "Wakacji" odtwórczyni głównej roli Vic Carmen Sonne, widzowie na ekranie zobaczą Trine Dyrholm, gwiazdę kina znaną widzom z takich produkcji, jak "Komuna" Thomasa Vinterberga czy "Królowa Kier" May el-Toukhy. Nad "Dziewczyną z igłą" w niemal każdym pionie produkcyjnym pracowało ponad 200 Polaków, w tym montażystka Agnieszka Glińska ("Jak najdalej stąd", "IO"), scenografka Jagna Dobesz ("The Silent Twins", "Moje wspaniałe życie"), a kostiumy powstały pod okiem Małgorzaty Fudali ("Belfer III", "Klangor"). Współtwórczynią scenariusza do "Dziewczyny z igłą" jest Line Langebek z Danii. [...] Frederikke Hoffmeier skomponowała muzykę, która wyostrza wrażenia wizualne, tym samym sprawiając, jakby pochodziły z jeszcze głębszych zakamarków psychiki — napisał Chase Hutchinson w "The Wrap".

"'Dziewczyna z igłą' to dla mnie zdecydowanie najbardziej przejmujący film tegorocznego Cannes, bolesny i mroczny, a jednocześnie zachwycający formalnie. Kameralny film Magnusa von Horna ma większą siłę oddziaływania niż prezentowane w tym roku w konkursie głównym filmy Coppoli, Schradera czy Sorrentino razem wzięte" — wspomina Przemek Glajzner, dyrektor Festiwalu Kamera Akcja. "Ten film rezonuje we mnie i nie daje o sobie zapomnieć. Ta historyczna przypowieść uświadamia nam uniwersalny wymiar moralności człowieka" — dodaje Malwina Czajka, dyrektorka Festiwalu Kamera Akcja.

Zdjęcie Kadr z filmu "Dziewczyna z igłą"

To kolejna już produkcja Lava Films, za którą stoi duet reżysersko-producencki Magnus von Horn i Mariusz Włodarski. Wcześniej współpracowali nad pełnymi metrażami, które również znalazły się w Cannes — "Intruzem" oraz "Sweat". Wspólnie zrealizowali także krótkometrażowe "Bez śniegu" oraz "Echo". Kluczem jest dla nas baśń, co daje nam pewien rodzaj umowności, dystansu. Pozwala też tworzyć światy z pogranicza realności. Szukaliśmy scenografii, która ma dużo wzorów i barw. I choć w czerni i bieli ich nie widać, na obraz wpływa sama struktura — mówi producent Mariusz Włodarski. "Dziewczyna z igłą" jest także kolejną produkcją współfinansowaną przez Miasto Łódź, które ponownie na kilka dni stało się planem zdjęciowym — zaadoptowane zostały m.in. Błonia Łódzkie, hale przy Łąkowej 29 czy atelier w Szkole Filmowej w Łodzi. W czwartek 24 października 2024 po seansie w Monopolis z widzami Festiwalu Kamera Akcja spotkają się reżyser Magnus von Horn oraz producent Mariusz Włodarski. Film do polskich kin w 2025 roku wprowadzi Gutek Film.

15. Festiwal Kamera Akcja: Karnety z rezerwacjami

Ponad 50 prowokujących do dyskusji seansów filmowych, 60 gości i 20 wydarzeń w Monopolis, Szkole Filmowej w Łodzi oraz Kinie Kinematograf w Muzeum Kinematografii — to tylko zapowiedź mapy Festiwalu Kamera Akcja, który zgromadzi kinomanów z całego kraju 24-27 października w Łodzi i 14-23 października online. W tym roku nowość — karnetowicze będą mogli online’owo rezerwować miejsca na seanse, aby móc zaplanować sobie festiwalowy dzień. Karnet upoważnia do wybrania 16 seansów w cenie już od 149 złotych. Widzowie uzyskają dostęp do wyselekcjonowanych tytułów z międzynarodowych festiwali filmowych, w tym m.in. bezkompromisowego body horroru "Substancja" Coralie Fargeat, "Apetytu na więcej. La Cocina" Alonso Ruizpalaciosa, "Simony Kossak" Adriana Panka czy "Dziewczyny z igłą" Magnusa von Horna, a to dopiero pierwsze odkryte karty 15. FKA. Osoby, dla których drugim domem są kina studyjne, po okazaniu 3 biletów z ostatnich kilku miesięcy na seanse odbywające się w Sieci Kin Studyjnych mogą nabyć karnet ze zniżką. Po okazaniu legitymacji szkolnej, z oferty specjalnej skorzystają także uczniowie przed 19. urodzinami. Jeden festiwal to za mało? Organizatorzy mają rozwiązanie — idealną opcją będzie wybór połączonej wejściówki na wydarzenia zarówno Kamery Akcji, jak i Festiwalu Mediów "Człowiek w zagrożeniu" (9-13 października w Łodzi). Karnety dostępne w sprzedaży regularnej do 10 października 2024 roku.

Zdjęcie Plakat 15. edycji Festiwalu Kamera Akcja

15. Festiwal Kamera Akcja: Ważne daty

15. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 24 do 27.10.2024 w Łodzi oraz od 14 do 23.10.2024 online na platformie Think Film. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego – mecenasa festiwalu. Głównymi partnerami festiwalu są Monopolis i Szkoła Filmowa w Łodzi. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy". Karnety w cenie od 149 zł już w sprzedaży.