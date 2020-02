"Candyman": Powrót filmowego potwora

Legenda głosi, że jeżeli powtórzysz jego imię pięć razy patrząc prosto w lustro, zamiast swojego odbicia zobaczysz Candymana. A po chwili zginiesz z jego ręki, uzbrojonej w hak zamiast dłoni. Ten słynny potwór wkrótce powróci. W czerwcu tego roku do kin trafi film "Candyman". Jego producentem Jordan Peele, autor horrorów "Uciekaj!" i "To my".

Jest jednym z najbardziej znanych filmowych straszydeł. Legenda Candymana sięga końca XIX wieku. Według przekazów był synem czarnoskórego niewolnika, który dorobił się na produkcji butów. Później odkrył w sobie talent do malowania portretów i został znanym artystą. Wszystko zmieniło się, gdy zakochał się w białej kobiecie, której portret miał namalować. Ona zaszła w ciążę, a jej ojciec postanowił zorganizować lincz. Wściekły tłum najpierw odciął prawą rękę Candymana, a potem wysmarował całe jego ciało miodem. Ten przyciągnął rój pszczół, których użądlenia zabiły malarza. Jego zwłoki zostały spalone, a prochy rozrzucone w miejscu, w którym po latach stanęła chicagowska dzielnica Cabrini Green.

Po raz pierwszy Candyman pojawił się na ekranie w kultowym już horrorze Bernarda Rose'a "Candyman" z 1992 roku. W kolejnych latach powstały jego dwie kontynuacje. Teraz po temat Candymana sięga Nia DaCosta. Wyreżyserowany przez nią "Candyman" zapowiadany jest jako bezpośredni sequel filmu z 1992 roku. Będzie to zarazem drugi film pełnometrażowy w karierze DaCosty po filmie "Little Woods" z 2018 roku. Artystka wyreżyserowała też dwa odcinki trzeciego sezonu dostępnego na Netfliksie serialu "Top Boy".

Rola Candymana w filmie z 1992 roku przyniosła Tony'emu Toddowi stałe miejsce w panteonie najsławniejszych postaci kina grozy. W filmie DaCosty to właśnie on zagra tytułową postać. Obsadę filmu uzupełniają Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo oraz Vanessa A. Williams.

Twórcą postaci Candymana jest angielski pisarz Clive Barker. Candyman pojawił się w jego opowiadaniu "Zakazany", które opublikowano w 1985 roku w piątym tomie "Ksiąg krwi".