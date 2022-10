Camila Carraro Mendes urodziła się 29 czerwca 1994 roku w małym amerykańskim miasteczku Charlottesville w stanie Wirginia. Jej rodzice - Gisele i Victor - są Brazylijczykami. Ze względu na pracę jej ojca, rodzina Mendesów (Camila ma jeszcze starszą siostrę Kiarę) przeprowadzała się w jej dzieciństwie kilkanaście razy.

Potem rodzice Mendes rozwiedli się, a Camila przeniosła się wraz z matką i siostrą do Brazylii. Po roku powróciły jednak do USA i zamieszkały na Florydzie, gdzie późniejsza gwiazda dorastała. Uczęszczała tam do American Heritage School w mieście Plantation.

Następnie Camila postawiła na studia artystyczne. W maju 2016 roku ukończyła licencjat ze sztuki plastycznej na New York University's Tisch School of the Arts.

Ekranową karierę zaczynała od reklam. Przełomem okazał się 2017 rok, gdy została obsadzona w roli Veroniki Lodge w popularnym serialu dla nastolatków stacji CW zatytułowanym "Riverdale".

Camila wcieliła się w nim w postać Veroniki Lodge, która wraz z matką dopiero przeprowadziła się do tytułowej miejscowości. Dziewczyna bardzo szybko zaprzyjaźnia się jednak z jedną z głównych bohaterek - Betty (Lili Reinhart) oraz jej znajomymi.

Dla Mendes rola w "Riverdale" była pierwszym tak dużym wyzwaniem aktorskim. Poradziła sobie jednak znakomicie, w związku z czym zaczęło być o niej głośno.



Najpierw wystąpiła jako Riley w teledysku duetu The Chainsmokers do piosenki "Side Effects" (2018). Następnie pojawiła się na okładkach licznych magazynów, m.in. "Entertainment Weekly", "Women’s Health", "Cosmopolitan", "Seventeen", "Marie Claire", "Ocean Drive", "Teen Vogue" czy "InStyle".

Posypały się również kolejne aktorskie propozycje. Mendes wystąpiła w komediodramacie "Zabawa w miłość" (2018), thrillerze "Jezioro tajemnic" (2019) czy komedii romantycznej Netfliksa "Wynajmij sobie chłopaka".



Streamingowy gigant szybko zresztą dostrzegł jej potencjał i Mendes pojawiła się w głównej roli w kolejnej produkcji platformy - thrillerze "Groźne kłamstwa". Aktorka wcieliła się opiekunkę, która nieoczekiwanie dziedziczy posiadłość swojego pacjenta. Szybko jednak zostaje wciągnięta w zabójczą sieć kłamstw i podejrzeń.

Gwiazda zdążyła jeszcze zagrać drugoplanową rolę w cieszącej się dużą popularnością komedii "Palm Springs", po czym pojawiła się w kolejnej produkcji Netfliksa. Komedia "Zróbmy zemstę" Jennifer Kaytin Robinson okazała się ogromnym hitem, dzięki czemu Mendes wraz z partnerującą jej na ekranie Mayą Hawke są teraz na topie.



W filmie aktorka wcieliła się rolę Drei, będącej u szczytu popularności w szkole średniej gwiazdy całego kampusu. Jej życie legnie w gruzach w wyniku opublikowania sekstaśmy, o co podejrzewany jest Max (Austin Abrams), jej chłopak i król całej szkoły.

Hawke zagrała natomiast Eleanor, nierozgarniętą przeniesioną uczennicę, która nagle dowiaduje się, że będzie chodzić do szkoły ze swoją dawną prześladowczynią, Carissą (Ava Capri), która rozpowiadała o niej paskudne plotki na letnim obozie, gdy obie miały 13 lat. Po sekretnym spotkaniu Drea i Eleanor po kryjomu zawiązują sojusz, by zemścić się na swoich prześladowcach.

Jeśli chodzi o życie prywatne, to nowa gwiazdka Netfliksa w latach 2018-2019 spotykała się z kolegą z planu "Riverdale" Charlesem Meltonem, a następnie ze znanym modelem Graysonem Vaughanem.