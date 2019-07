Cameron Diaz: 25 lat od debiutu w "Masce"

Na wielkim ekranie zadebiutowała z przytupem. 25 lat temu do kin weszła "Maska", z kipiącym od ekspresji Jimem Carreyem w roli głównej i oszałamiająco piękną Cameron Diaz.

Jim Carrey i Cameron Diaz w "Masce" /New Line Cinema /Getty Images

Przypomnijmy sobie tę historię... Stanley Ipkiss, główny bohater "Maski", jest nieśmiałym, nieudolnym urzędnikiem bankowym. Kolega z pracy zaprasza go do nocnego klubu Coco Bongo, lecz - nim Stanley zdoła odmówić - do banku wchodzi piękna Tina Carlyle. Rozmowa o założeniu konta jest pretekstem: w rzeczywistości dziewczyna prowadzi rozpoznanie przed napadem... Wyprawa do klubu, gdzie zresztą Tina występuje jako piosenkarka, nie udaje się: Stanley zostaje wyrzucony przez bramkarzy.



Kiedy rozgoryczony spaceruje po mieście, jest świadkiem samobójstwa. Spieszy z pomocą, lecz bezskutecznie - po samobójcy zostaje tylko dziwna, staroświecka maska. Stanley przymierza ją i... natychmiast zmienia się. Wprawdzie ma zieloną głowę z wyłupiastymi oczami, ale jednocześnie cechuje go niezwykła siła i pewność siebie. Takiemu Stanleyowi łatwiej zdobyć względy Tiny. Tyle, że piękność ma już chłopaka - mafiosa, do którego należy klub. Ten chce pozbyć się dziwnego faceta o zielonej twarzy.

"Maska" była popisem talentu komediowego Jima Carreya. Była też miejscem narodzin nowej gwiazdy filmowej - Cameron Diaz. Gdy w wieku 21 lat Cameron wzięła udział w castingach do filmu "Maska", pracowała jako modelka, nie miała doświadczenia aktorskiego. Mogłaby odpaść w przedbiegach, bo twórcy filmy do roli Tiny poszukiwali kobiety o innym typie urody, z większymi krągłościami, kogoś w stylu ponętnej Jessiki Rabbit z "Kto wrobił królika Rogera?".

Wideo "Maska" (The Mask): Trailer

Aby przybliżyć się do tego wizerunku, przed castingiem wyposażyła się w biustonosz typu push-up, który powiększa optycznie biust. Nim dostała rolę, była przesłuchiwana aż 12 razy. Była tym tak przejęta, że nabawiła się wrzodów żołądka. Wśród konkurentek, które pokonała, była Anna Nicole Smith.

Opłaciło się dać szansę nieznanej szeroko modelce. "Cameron Diaz jest wielkim odkryciem tego filmu. Prawdziwa seksbomba z cudowną twarzą, wspaniałym uśmiechem i komicznym wyczuciem. To jest jej pierwszy film. I na pewno nie ostatni" - w ten sposób guru amerykańskiej krytyki filmowej, Roger Ebert wychwalał Diaz w swojej recenzji po obejrzeniu "Maski". Film okazał się sukcesem, zarówno artystycznym, jak i finansowym - przy budżecie 23 mln dol. zarobił 351 mln.

Cameron Diaz: Niegrzeczna dziewczyna Hollywood 1 / 16 Świętująca 45. urodziny Cameron Diaz to jedna z niewielu hollywoodzkich gwiazd, którym kariera... pokrzyżowała życiowe plany. Urodziła się 30 sierpnia 1972 roku w San Diego, w stanie Kalifornia (USA), jako trzecia córka (ma dwie starsze siostry) Billie i Emilio Diazów. Jej ojciec, wychowany w okolicach Los Angeles, miał kubańskie korzenie, natomiast wśród przodków jej matki byli Anglicy, Niemcy oraz Czirokezi. Źródło: East News udostępnij

"Maska" pomogła Carreyowi zostać jednym z najbardziej ikonicznych aktorów lat 90., a dla Diaz była początkiem kilkunastoletniej dobrej passy aktorskiej. Oglądaliśmy ją w "Sposobie na blondynkę", "Aniołkach Charliego", "Vanilla Sky" czy "Gangach Nowego Jorku". Dubbingowała też postać królewny Fiony w obrazie animowanym "Shrek".

Diaz po raz ostatni pojawiła się na srebrnym ekranie w filmie "Annie", który miał premierę w 2014 roku. W tym samym roku poznała swojego przyszłego męża, muzyka Benjego Maddena. Przedstawiła ich sobie szwagierka rockmana, Nicole Richie. Gwiazda, po latach intensywnej pracy, postanowiła zwolnić tempo życia i skupić się na życiu domowym i rodzinnym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Annie" [trailer]