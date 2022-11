Camerimage: Europejskie Centrum Filmowe powstanie w Toruniu

Europejskie Centrum Filmowe Camerimage w Toruniu

Dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage Kazimierz Suwała mówił podczas konferencji prasowej, że trwa nadal etap projektowania gmachu, który ma potrwać do stycznia 2023 roku.

Na pierwszą część prac — budynek studia — ECF wystąpiło do Urzędu Miasta o pozwolenie na budowę. Prezydent Torunia Zaleski ogłosił, że to pozwolenie zostało wydane. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.

"To jest bardzo ważny dla nas dzień. (...) Chciałbym powiedzieć kilka słów odnośnie do samego centrum, ponieważ nagminnie próbuje się ludziom wmówić, że to jest pałac dla wydarzenia, które będzie trwało siedem dni. Jest to nieprawda. Proszę wszystkie obecne tu media, żeby prostować ten rodzaj propagandy negatywnej, która jest szkodliwa" - mówił twórca i dyrektor festiwalu Camerimage Marek Żydowicz.

Podkreślił, że inwestycja oczywiście będzie służyła festiwalowi, który być może po jej realizacji będzie trwał nieco dłużej niż siedem dni, ale mają być w nowym gmachu realizowane znacznie szersze cele.

"Oprócz głównego budynku, w którym będzie znajdowała się pierwsza w Polsce sala premierowa. Nie ma się szczególnie czym chwalić, że w całej Polsce przez ponad 30 lat niepodległości nie udało się wybudować takiej sali kinowej, w której wielkie studio, czy znaczący na świecie producent mógłby bez żadnych dodatkowych ingerencji oraz aranżacji zorganizować premierę światową. Nie ma też w Polsce centrum festiwalowego z prawdziwego zdarzenia. To także pierwsza europejska instytucja filmowa w Polsce. Powinniśmy być dumni z tego, że powstaje ona w Toruniu" - podkreślił Żydowicz.

Wystąpienie o pozwolenie na budowę drugiej części gmachu ma zostać złożone — jak zapowiedział Suwała — jeszcze w tym roku.

Zdjęcie EnergaCamerimage 2022: Gala otwarcia odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu / Łukasz Piecyk/Reporter / East News

Festiwal EnergaCamerimage wrócił do Torunia

Festiwal EnergaCamerimage w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy.



Do 2025 roku ma powstać w Toruniu gmach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, jego koszt wyliczono na 600 mln zł. Umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali pod koniec września 2019 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor festiwalu i jego pomysłodawca Marek Żydowicz.

Obecnie trwa w Toruniu 30. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCamerimage. Gala zakończenia, na której wręczone zostaną nagrody w poszczególnych konkursach, odbędzie się w sobotę wieczorem.