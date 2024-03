Camerimage 2024: Edward Lachman z nagrodą za Całokształt Twórczości

Edward Lachman z nagrodą za Całokształt Twórczości Festiwalu EnergaCAMERIMAGE

"Edward Lachman jest jednym z tych autorów zdjęć, którego nie da się łatwo zaszufladkować. To prawdziwy artysta ruchomego obrazu, którego twórcze podejście inspirowane malarstwem, fotografią oraz kinem europejskim zaowocowało współpracą z takimi reżyserami, jak Todd Haynes, Robert Altman, Steven Soderbergh, Ulrich Seidl, Werner Herzog, Wim Wenders, Bernardo Bertolucci czy Jean-Luc Godard, przynosząc mu m.in. trzy oscarowe nominacje" - piszą o laureacie organizatorzy.

Edward Lachman był trzykrotnie nominowano go do Oscara za zdjęcia do filmów "Daleko od nieba", "Carol" i najnowszego "Hrabię" oraz do Nagrody Emmy za zdjęcia do miniserialu HBO, "Mildred Pierce". Jako jedyny amerykański autor zdjęć w historii otrzymał za swój filmowy dorobek niemiecką Marburg Camera Award, a także Nagrodę BSC za pracę na planie "Carol" czy też laur Pierre Angénieux ExcelLens in Cinematography, wręczony mu w 2018 roku na Festiwalu Filmowym w Cannes. Rok wcześniej został ponadto uhonorowany Nagrodą za Całokształt Twórczości przez Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (ASC). Wyróżnienie za całokształt pracy twórczej przyznało mu także w 2019 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Operatorów IMAGO.

Edward Lachman to wybitny twórca, który znakomicie odnajduje się przede wszystkim w kinie europejskim oraz niezależnym kinie amerykańskim.

Jego bogata filmografia obejmuje wielokrotną współpracę z takimi reżyserami, jak Todd Haynes ("Daleko od nieba", "I’m Not There. Gdzie indziej jestem", "Carol", "Wonderstruck", "Mroczne wody", miniserial "Mildred Pierce" czy dokument "The Velvet Underground"), Ulrich Seidl ("Import/Export" oraz trylogia "Raj: Wiara, Miłość, Nadzieja"), Steven Soderbergh ("Angol", "Erin Brockovich"), Gregory Nava ("Selena", "Miłość jest dla głupców", "Moja rodzina") czy Paul Schrader ("Margines życia", "Dotyk"). Stał za kamerą reżyserskiego debiutu Sofii Coppoli, "Przekleństwa niewinności" i odpowiadał za wizualną oprawę takich filmów, jak "Prawdziwe historie" (reż. David Byrne), "Mniej niż zero" (reż. Marek Kanievska), "Zlecenie" (reż. Dennis Hopper), "Mississippi Masala" (reż. Mira Nair), "Simone" (reż. Andrew Niccol), "Ostatnia audycja" (ostatni film Roberta Altmana) czy "Rozpaczliwie poszukując Susan" oraz "Mężczyzna idealny" w reżyserii Susan Seidelman.

Zdjęcie Edward Lachman na planie filmu "Carol", fot. WilsonWebb / Camerimage / materiały prasowe

Jego pierwszy film fabularny w roli autora zdjęć to "Chłopaki z Flatbush" z 1974 roku, w reżyserii Martina Davidsona i Stephena Verona, z kolei ostatnim obrazem w dotychczasowym dorobku artystycznym pozostaje "Hrabia" (2023), na planie którego spotkał Pablo Larraína. W post-produkcji znajduje się też drugi film tego duetu, czyli "Maria" z Angeliną Jolie w tytułowej roli.

Edward Lachman sam siebie określa mianem "wizualnego cygana", który stara się czerpać z całego spektrum zdobytego doświadczenia i licznych podróży odbytych dzięki pracy autora zdjęć na planach całego świata. Nie ogranicza się on jednak tylko do obrazu filmowego. Jest fotografem, może pochwalić się serią projektów wydawniczych oraz licznych wystaw zdjęć i instalacji wideo organizowanych w galeriach na całym świecie. Jego prace można było podziwiać w nowojorskim MoMA, niemieckim The Ludwig Museum w Kolonii, hiszpańskim Museo Thyssen-Bornemisza w Madrycie czy też dzięki stałej ekspozycji znajdującej się w Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku. Wraz z francuskim artystą street-artowym, działającym pod pseudonimem JR, zaprojektował także plakat 56. Festiwalu Filmowego w Nowym Jorku.

Ed Lachaman już kilkunastokrotnie uczestniczył w Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Jego listopadowej wizycie w Toruniu towarzyszyć będzie retrospektywny przegląd filmów jego autorstwa oraz seria spotkań z publicznością.

32. edycja Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w listopadzie 2024 roku w Toruniu.