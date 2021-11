Camerimage 2021: "C'mon, C'mon" ze Złotą Żabą

Zdobywca Złotej Żaby nie był obecny na gali zakończenia festiwalu, ale przemówił do gości festiwalowych z ekranu.



"O kurczę, to niesamowite wieści. Kręcę teraz film w Budapeszcie i nie mogę podróżować z racji obostrzeń covidowych. Chciałbym być razem z wami i wypić 'wściekłego psa' na uspokojenie emocji. Nie chcę przedłużać, bo wiem, że czeka was wspaniała impreza. (...) Jestem niezwykle dumny z tej nagrody. Dziękuję" - powiedział zwycięzca konkursu głównego.

Srebrną Żabę otrzymał w sobotę Bruno Delbonnel za zdjęcia do filmu "Tragedia Makbeta". Operator gościł w Toruniu podczas otwarcia festiwalu razem z reżyserem filmu Joelem Coenem.

Brązową Żabę otrzymał operator Greig Fraser za zdjęcia do filmu "Diuna" w reżyserii Denisa Villeneuve.

"EnergaCamerimage to dla mnie najważniejszy punkt na trasie festiwalowej. Chciałem podziękować innym autorom zdjęć filmowych, którzy pomogli mi w pracy nad tym filmem i poświęcili na to swój czas" - powiedział Fraser.

Gala zakończenia tegorocznego odbyła się w Toruniu.