"Cały ten seks": Polska komedia o kobiecych marzeniach i męskich fantazjach

A gdybyśmy tak porozmawiali o seksie? Tak otwarcie, bez udawania. O bliskości, czułości i naszych potrzebach. Czy stać nas na szczerość? Czas na komedię o kobiecych marzeniach i męskich fantazjach. A może na odwrót? "Cały ten seks" to film o tym, co nas kręci i o czym z pewnością powinniśmy rozmawiać!



"Cały ten seks": Niegrzeczna komedia nie tylko dla dwojga

Każdy z nas ma jakieś fantazje seksualne. Niektóre zupełnie pospolite, inne całkiem szalone, jeszcze inne totalnie odjechane. Tylko kiedy powiedzieć o nich drugiej osobie? Nie można tego zrobić na pierwszej randce, weźmie cię za zboczeńca! Na trzeciej? Na piątej? Po pół roku? Po ślubie? Po czterdziestce? Stawka idzie tylko w górę! Ale kiedyś... kiedyś trzeba to zrobić.

"Cały ten seks" opowiada historię sześciu par zmagających się z szeregiem wyzwań na różnych etapach związku. Wśród nich są Tomek i Iza (Nicolas Przygoda i Natalia Sierzputowska), para nastolatków, którzy dopiero zaczynają swoją podróż seksualną, balansując pomiędzy ekscytacją a niepewnością; Artur i Zofia (Michał Czernecki i Katarzyna Warnke) - dojrzała para na krawędzi rozwodu, gdzie iskra, uczucie miłości i pożądanie dawno już zgasły, a także Alicja i Robert (Magdalena Lamparska i Piotr Witkowski) desperacko próbujący począć dziecko, tylko po to, by odkryć, że brak spełnienia seksualnego przyczynił się do ich nieudanych prób.

Zdjęcie Piotr Witkowski i Magdalena Lamparska w filmie "Cały ten seks" / Prime Video

Gwiazdorska obsada filmu "Cały ten seks"

W komedii "Cały ten seks" pojawi się plejada polskich gwiazd: Katarzyna Warnke ("Kobiety mafii"), Michał Czernecki ("Skołowani"), Magdalena Lamparska ("365 dni"), Piotr Witkowski ("Proceder"), Anna Karczmarczyk ("Dziewczyny z Dubaju"), Piotr Stramowski ("Pokusa"), Wiktoria Filus ("Brokat"), Mateusz Więcławek ("Figurant"), Laura Breszka ("Ślub doskonały"), Otar Saralidze ("365 dni"), Nicolas Przygoda ("Filip") oraz Natalia Sierzputowska ("Teściowie").

Zdjęcie "Cały ten seks" trafi do serwisu Prime Video 10 listopada / Prime Video / materiały prasowe

Za reżyserię komedii "Cały ten seks" odpowiedzialny jest Tomasz Mandes - reżyser trylogii "365 dni" i "Heaven in Hel"l. Autorami scenariusza są Łukasz Światowiec - autor scenariuszy do komedii romantycznych z cyklu "Planeta Singli" oraz Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni").



Zdjęcie Anna Karczmarczyk i Piotr Stramowski w filmie "Cały ten seks" / Prime Video

Film został zrealizowany ze wsparciem finansowym na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.