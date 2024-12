Cała prawda o studentach aktorstwa w Polsce? Film nie pozostawia złudzeń

"Błazny"

"Błazny" to siódmy pełnometrażowy film dyplomowy wyprodukowany przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada - debiutująca w tej roli Gabriela Muskała, z kolei za skomponowanie muzyki - również debiutujący w tej roli Zbigniew Zamachowski.



Łukasz (Jan Łuć) i Julka (Justyna Litwic) oraz Olo (Sebastian Dela) i Alicja (Magdalena Dwurzyńska) marzą o wielkich rolach oraz szybkiej drodze na szczyt. Kiedy dowiadują się, że ich film dyplomowy będzie realizował znany reżyser, postanawiają wykorzystać tę szansę. Wśród studentów rozpoczyna się rywalizacja o dwie główne role. Podczas prób do scen z filmu osnutych wokół tematu zazdrości, zdrady, kłamstwa i manipulacji, Łukasz zostaje sparowany z Olem, a Julka z Alicją.



Zaprzyjaźnieni bohaterowie powoli zaczynają postrzegać swoich scenicznych partnerów jako zagrożenie. Napięcia między nimi rosną, ujawniając ambicje, kompleksy i niezałatwione sprawy. Granica między fikcją i rzeczywistością zaciera się, a film dyplomowy staje się sceną desperackiej rywalizacji. Czy przyjaźń młodych aktorów przetrwa? Czy ważniejsza okaże się sława?



Na wielkim ekranie zobaczymy też innych utalentowanych debiutantów: Szymona Kuklę, Jakuba Dąbrowskiego, Karolinę Kostoń, Klaudię Janas, Daniela Stankę, Klaudię Kościstą, Jakuba Sierenberga, Oliwera Witka, Bogumiłę Trzeciakowską, Mikołaja Tryndę, a także - w gościnnych rolach - Krystynę Jandę, Jana Englerta, Oskara Hamerskiego i Roberta Więckiewicza.



Zdjęcie Zbigniew Zamachowski debiutuje za sprawą "Błaznów" jako autor muzyki, a Gabriela Muskała jako reżyserka / Jacek Kurnikowski / AKPA

"Kraven Łowca"

"Kraven Łowca" to pełna akcji historia o tym, jak narodził się jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson wciela się w tytułowego mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem, Nikolaiem Kravinoffem (Russell Crowe), kieruje go na ścieżkę zemsty z brutalnymi konsekwencjami, motywując go do zostania nie tylko największym łowcą na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających.

W przeciwieństwie do poprzednich komiksowych produkcji studia Sony opartych na komiksach Marvela, "Kraven Łowca" otrzymał kategorię wiekową R, co oznacza, że widzowie poniżej 18. roku życia mogą zobaczyć go wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

"Beating hearts"

Najnowszy film w reżyserii Gillesa Lellouche'a "Beating hearts" to pulsująca emocjami epicka historia miłosna, w której adrenalina i zemsta uderzają równie mocno jak bicie dwóch serc. W rolach głównych: Adèle Exarchopoulos - gwiazda nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes "Życia Adeli" oraz François Civil - znany z produkcji "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan".



Wychowany w szemranej dzielnicy zbuntowany nastolatek o imieniu Clotaire zakochuje się w swojej koleżance ze szkoły - Jackie. Chłopak jest oczarowany jej zadziornym charakterem i ciętym dowcipem, które dają o sobie znać już przy pierwszym spotkaniu. Między tą dwójką rozkwitnie wielkie uczucie pierwszej miłości, które będzie musiało stawić czoła najtrudniejszej próbie. Clotaire zostaje bowiem wciągnięty w przestępczą działalność okolicznych gangów i zaczyna kroczyć mroczną ścieżką, która może zniszczyć ich wspólne marzenia.



W wyniku niefortunnej kradzieży nastolatek zostaje oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił i trafia do więzienia. Po wielu latach od rozejścia się ich życiowych dróg, oboje odkrywają, że nadal nie potrafią bez siebie żyć. Pytanie jednak czy ta obudzona na nowo miłość zatriumfuje nad pragnieniem zemsty Clotaire'a?

"Dziki diament"

"Dziki diament" to reżyserski debiut i podobnie jak "Beating hearts" znalazł się w tym roku w konkursie głównym festiwalu w Cannes. 19-letnia Francuzka Liane marzy o wielkiej karierze i uznaniu. Żyjąc z matką i młodszą siostrą, uważnie przygląda się internetowym trendom i telewizyjnym reality show. Największe nadzieje wiąże z przesłuchaniami do programu "Miracle Island". Czy dziewczyna w końcu wyrwie się z prowincjonalnego miasteczka?

Agathe Riedinger portretuje w "Dzikim diamencie" typ bohaterki, który rzadko spotykamy we współczesnym kinie francuskim. Długie paznokcie, mocny makijaż i skąpe stroje wyróżniają Liane na tle lokalnej społeczności, ale wywołują też dwuznaczne komentarze w sieci i uprzedmiotawiające spojrzenia mężczyzn. Reżyserka stroni od szybkich ocen i umoralniających tez, stawiając na realistyczne obserwacje i instagramerski styl, odzwierciedlający gusta nastolatki. Jednocześnie Riedinger pochyla się nad wszechobecnym seksizmem, nieosiągalnymi standardami piękna i fatalną międzypokoleniową komunikacją.

"Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów"

Peter Jackson przedstawia spektakularny powrót do Śródziemia widziany oczami reżysera Kenijego Kamiyamy. "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" to anime, które porwie nie tylko fanów adaptacji kolejnych powieść J.R.R. Tolkiena.



Akcja filmu rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z pierwszej trylogii i opowiada o losach rodu Helma Żelaznorękiego, legendarnego króla Rohanu. Niespodziewana napaść Wulfa, przebiegłego i bezwzględnego lorda Dunlendingów, szukającego zemsty za śmierć ojca, zmusza Helma i jego lud do stawienia czoła napastnikom w starożytnej twierdzy Hornburg - potężnej fortecy, która potem będzie znana jako Helmowy Jar. Widząc coraz bardziej rozpaczliwe położenie obrońców, Héra, córka Helma, musi pokierować oporem przeciwko śmiertelnemu wrogowi, którego celem jest wybicie jej rodu.

"Kosmiczna wiadomość"

Głównymi bohaterami niemieckiego filmu familijnego "Kosmiczna wiadomość" są przyjaciele Annabelle i Dino. Para jedenastolatków jest przekonana, że otrzymała sygnały z kosmosu. Nikt im jednak nie wierzy. Podczas wizyty w porcie kosmicznym ESA chowają się w jednej z rakiet, która zostaje wysłana w przestrzeń kosmiczną. Rozpoczynają swoją misję, której celem jest znalezienie kosmitów. To będzie zapierająca dech w piersiach przygoda...

"Pierniczek okrutniczek"

Po niemal dwóch dekadach od premiery w USA, "Pierniczek okrutniczek" zawita na ekrany polskich kin. Slasher w reżyserii Charlesa Banda opowiada o piernikowym potworze szukającym zemsty. W roli głównej wystąpił w filmie Gary Busey.

W historii kina duchy psychopatycznych morderców wielokrotnie próbowały opętać zarówno ludzi, jak i przedmioty codziennego użytku. Charles Band poszedł jednak o krok dalej - gdy prochy straconego na krześle elektrycznym zabójcy zostają zmieszane z ciastem w lokalnej piekarni, powraca on w formie pierniczka okrutniczka. I szuka zemsty na tych, którzy doprowadzili do jego skazania.



"Solo Leveling - ReAwakening"

"Solo Leveling - ReAwakening" zawiera podsumowanie pierwszego sezonu serialu w połączeniu z ekskluzywną zapowiedzią dwóch pierwszych odcinków bardzo oczekiwanej drugiej serii w jednym doniosłym kinowym doświadczeniu dla fanów.



Minęła ponad dekada, odkąd nagle pojawiła się ścieżka zwana "bramą", która łączy ten świat z innym wymiarem, a osoby z nadludzkimi mocami zwani "łowcami" przebudzili się. Łowcy wykorzystują swoje moce, aby zarobić na życie. Sung Jinwoo to łowca najniższej rangi, jest uważany za najsłabszego. Pewnego dnia natrafia na podwójny loch, ukryty wewnątrz innego lochu. Po tym jak ledwo przeżył, tajemniczy program wybiera go na jedynego gracza, dając mu zdolność do zwiększania siły i przekształcania każdego, kogo zabije, w sługę. Jin-woo wyrusza w podróż, podczas której stawia czoła wszelkiego rodzaju wrogom, ludziom i potworom, aby odkryć sekrety lochów i prawdziwe źródło swoich mocy.