Byli najbogatszymi bliźniakami na świecie. Dlaczego zniknęli z show-biznesu?

Cole i Dylan są marką na rynku show-biznesu. Mają po 30 lat, na koncie miliony dolarów, ale pierwsze kroki w branży stawiali, kiedy jeszcze nie umieli chodzić. Potem sławę przyniósł im Disney i sitcomy familijne: "Nie ma to jak hotel" i "Suite Life: Nie ma to jak statek", gdzie grali Zacka i Cody’ego Martinów. Pokolenie Zet natychmiast pokochało uroczych blond łobuziaków.

Zdjęcie Dylan (L) i Cole (P) Sprouse'owie z mamą / Maureen Donaldson/Online USA, Inc. / Getty Images

Dzieli ich tylko 15 minut (Dylan jest tym starszym z bliźniąt) i choć w dzieciństwie byli identyczni, dziś starają się od siebie odróżnić. Cole nosi ciemniejsze włosy, Dylan jest blondynem. Pierwszy kształcił się na kierunku nauk humanistycznych, natomiast gwiazda "Pięknej katastrofy" woli nauki ścisłe i biznes. Dylan studiował na wydziale projektowania gier komputerowych i otworzył własną winiarnię All-Meadery na Brooklynie.

Najbogatsi bliźniacy na świecie

Co ciekawe blisko dekadę temu, po 18 latach pracy w show-biznesie, chłopcy zniknęli zarówno z małego jak i dużego ekranu. Postanowili wtedy mieć normalne życie i zajęli się nauką. Obaj poszli na studia na New York University. To był też dla nich czas rozwijania pasji. Cole zajął się fotografią, a jego prace trafiły już do takich magazynów jak "Love" czy "Teen Vogue". Z kolei Dylan pracował jako kelner w restauracji. Dziś mówi, że nie było to oczywiście podyktowane potrzebami finansowymi, lecz chęcią zdobycia nowych doświadczeń. Przecież zanim jeszcze bracia Sprouse trafili na uniwersytet, zostali najbogatszymi bliźniakami show-biznesu na świecie.

Zdjęcie Cole i Dylan Sprouse'owie / Bob D'Amico/Disney Channel / Getty Images

Już w lipcu 2007 roku Dylan i Cole Sprouse znaleźli się na liście najlepiej zarabiających nastoletnich aktorów magazynu "People", a trzy lata później według portalu MSN zostali uznani za najbogatszych braci bliźniaków na świecie. Obecnie wartość rynkowa aktorów szacowana jest na ponad 16 mln dolarów. Mogliby już spokojnie spocząć na laurach, jednak po czterech latach studiowania postanowili wrócić do show-biznesu. Ku wielkiej uciesze zwłaszcza żeńskiej części widowni! Cole zagrał między innymi w popularnym serialu "Riverdale". Jeszcze lepiej powodzi się Dylanowi, który nie narzeka na brak propozycji ról. Teraz jest gwiazdą filmu "Piękna katastrofa" , w którym gra Travisa Maddoxa, studenta spędzającego noce na nielegalnych walkach bokserskich, a dni na beztroskim podrywaniu studentek.

"Piękna katastrofa": O czym opowiada film?

"Piękna katastrofa" jest ekranizacją bestsellera Jamie McGuire o tym samym tytule. Powieść została opublikowana i przetłumaczona w 38 krajach, również w Polsce. Znalazła się na szczycie listy bestsellerów w Brazylii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Australii i Wielkiej Brytanii. Książka była też wielokrotnie nagradzana tytułem Goodreads Choice Awards, a Jamie McGuire otrzymała Penned Con jako autorka roku 2017.

Travis Maddox ( Dylan Sprouse ) jest dokładnie takim chłopakiem, z jakim świeżo upieczona studentka Abby Abernathy (w tej roli Virginia Gardner ) nie powinna chcieć mieć do czynienia. Noce spędza walcząc w nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu. Abby jest odporna na jego zaloty. Travis, zaintrygowany jej nieprzystępnością, proponuje dziewczynie zakład: jeśli przegra kolejną walkę, na miesiąc wyrzeknie się seksu. Jeśli zaś wygra, będzie ona musiała na miesiąc z nim zamieszkać. Travis nie podejrzewa nawet, że wkrótce na jaw wyjdzie mroczna przeszłość dziewczyny, która może ich niespodziewanie do siebie zbliżyć.