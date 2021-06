Byłe gwiazdy wrestlingu w jednym filmie?

W Internecie pojawił się pomysł stworzenia filmu z Dwaynem Johnsonem, Johnem Ceną i Davem Bautistą w rolach głównych. Gdyby taki projekt doszedł do skutku, byłaby to produkcja filmowa z największą obsadą w historii - oczywiście, jeśli chodzi o gabaryty gwiazd. Jednak zapytany o ów pomysł Dave Bautista odpowiedział fanom, że nie jest zainteresowany takim filmem.

John Cena i Dwayne Johnson spotkają się tym razem na ekranie? /Ron Elkman/Sports Imagery /Getty Images

Reklama

Dwayne'a Johnsona (196 centymetry wzrostu, 118 kilogramów wagi), Johna Cenę (185 cm, 114 kg) i Dave’a Bautistę (198 cm, 132 kg) łączy wiele. Wszyscy byli w przeszłości gwiazdami amerykańskiej ligi wrestlingu, każdy z nich robi też na ekranie coraz większą karierę. Nic więc dziwnego, że pomysł filmu z całą trójką w rolach głównych, rozbudził wyobraźnię i oczekiwania fanów.



Spekulacje nie wzięły się znikąd. John Cena dołączył ostatnio do obsady popularnej serii "Szybcy i wściekli", której dziewiątą część można właśnie oglądać w kinach. W obsadzie cyklu jest już Dwayne Johnson, który po filmie "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", póki co odpoczął od udziału w serii i w "dziewiątce" się nie pojawił. Pytany o chęć współpracy z Johnsonem, Cena odpowiada twierdząco.

Reklama

"Jako ktoś, kto lubi dobrą rozrywkę, byłbym zainteresowany i zaintrygowany taką współpracą. Myślę, że byłaby to rozrywkowa produkcja. Jednak moja opinia to za mało, potrzebne byłoby o wiele więcej pracy, by połączyć te kropki w całość, ale myślę, że efekt byłby rozrywkowy, więc jestem na tak" - odpowiedział Cena w rozmowie z portalem "Complex News" na pytanie o chęć zrobienia wspólnego filmu z Dwaynem Johnsonem.

Efektem wywiadu Ceny było jeszcze większe zainteresowanie w mediach społecznościowych filmem z trójką gwiazd wrestlingu. Zapytany o taką ewentualność Bautista, uciął jednak te spekulacje jednym, krótkim zdaniem. "Nie, dzięki" - odpowiedział na Twitterze aktor, który po sukcesie "Strażników Galaktyki" i "Armii umarłych" nie może narzekać na brak propozycji. Niedługo zobaczymy go w "Diunie", a także w drugiej części "Na noże".

Wideo "Diuna" [trailer]

Podobnym zainteresowaniem twórców cieszą się Johnson i Cena, którzy nie muszą oglądać się na innych i czekać na propozycje współpracy. Johnson kończy właśnie zdjęcia do komiksowego filmu "Black Adam", a Cena został gwiazdą komiksowego serialu "Peacemaker" będącego spin-offem czekającego na premierę filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad".