Był Pingwinem, zostanie bohaterem wojennym? Colin Farrell wraca do uniwersum DC

Sgt. Rock, czyli sierżant Franklin John Rock zadebiutował w komiksach w 1959 roku. Był żołnierzem w czasie drugiej wojny światowej, który odznaczał się niesamowitą celnością i sprawnością fizyczną. Posiadał również swego rodzaju szósty zmysł, ostrzegający go przed nadchodzącym atakiem. Bohater pojawiał się głównie w komiksach wojennych. Nieraz mogliśmy go jednak zobaczyć obok Supermana, Batmana i innych superbohaterów DC Comics.

"Sgt. Rock". Daniel Craig rezygnuje z roli

Początkowo rolą był zainteresowany Daniel Craig, który wystąpił u Guadagnino w "Queer" z 2024 roku. Rola przyniosła mu nominacje do Złotego Globu, Europejskiej Nagrody Filmowej i wyróżnienia Gildii Aktorów. Pod koniec lutego gwiazdor zrezygnował jednak z ponownego występu u Guadagnino. Powody jego decyzji nie są znane.

Wideo