Na pierwszy rzut oka zysk w wysokości 50 milionów dolarów robi wrażenie. Ale w przypadku filmu, którego nakręcenie kosztowało 200 milionów dolarów, nie jest to satysfakcjonujący wynik. Studio Disneya liczyło bowiem na minimum 70 milionów dolarów. A trzeba pamiętać też o tym, że do budżetu filmu należy doliczyć jeszcze koszty marketingu.

Analitycy rynku wskazują kilka przyczyn tak słabego wyniku kasowego filmu, który jest spin-offem popularnej animowanej serii "Toy Story" . Przede wszystkim zwracają uwagę na efekt pandemii COVID-19 i to, że widzowie lubiący kino familijne wciąż niechętnie chodzą do kin. A "Buzz Astral" to produkcja skrojona do oglądania jej przez całe rodziny.

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób konsumowania rozrywki. Szczególnie widoczne jest to w przypadku właśnie filmów familijnych. Dodatkowo samo studio Disneya przyzwyczaiło amerykańskich widzów do tego, że jego familijne produkcje trafiają od razu do domowej dystrybucji na streamingach. A mowa o dużych tytułach Disneya/Pixara takich jak filmy "Co w duszy gra" czy "Luca" .



Na zmianę zachowań widzów wskazuje też fakt, że "Buzz Astral" ma dobre recenzje. Dostał od widzów wysoką ocenę A-, co jednak nie przekłada się to na ilość sprzedanych biletów.

Jak podaje portal "Box Office Mojo", w sumie na wszystkich światowych rynkach film "Buzz Astral" zarobił 85,6 mln dolarów.