Grany przez Burta Younga Paulie Pennino to najlepszy przyjaciel Rocky'ego Balboi (Sylvester Stallone). Kreację Burta Younga chwalił w pierwszym filmie serii "Rocky" krytyk Roger Ebert. "Burt Young jako brat [Adrian] - pokonany i urażony, lojalny i gorzki, troszczący się o ludzi na tyle, by ich zranić tylko po to, by zwrócić ich uwagę na swoje cierpienie" - pisał Ebert. Także "New York Times" w negatywnej recenzji "Rocky'ego" zwrócił uwagę na kreację Younga. "Wiarygodny jako najlepszy przyjaciel Rocky'ego" - podkreślono.

Temperamentny Paulie Pennino był też powodem wielu kłopotów głównego bohatera serii. To jego nerwowe zachowanie doprowadziło do przedwczesnego porodu Adrian, często wdawał się w uliczne bójki, a w piątym filmie serii doprowadził rodzinę Balboa do bankructwa. W filmie z 2006 roku "Rocky Balboa" Paulie pomaga Rocky'emu poradzić sobie po śmierci żony i ponownie wraca do narożnika w kolejnej walce Balboi. "Rocky został okrutnie zraniony, trwa w gniewie i nie wie, jak sobie z tym poradzić. O tym mówi ten film. O tym, jak każdy z nas próbuje zapełnić pustkę w sobie" - opowiadał Young. Burta Younga nie zobaczyliśmy już w filmie "Creed" (2015). Dowiedzieliśmy się z niego, że Paulie Pennino zmarł w 2012 roku.

"Mojemu najlepszemu przyjacielowi, Burtowi Youngowi. Byłeś niezwykłym człowiekiem i artystą. Zarówno ja, jak i cały świat, będziemy za tobą tęsknić" - napisał na Instagramie Sylvester Stallone.

