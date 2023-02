Burt Bacharach nie żyje. Trzykrotny laureat Oscara miał 94 lata

Kim był Burt Bacharach?

Burt Bacharach był wybitnym kompozytorem oraz pianistą. Na swoim koncie miał sześć nagród Grammy i trzy Oscary.

Statuetki Akademii otrzymał za: piosenkę "Raindrops Keep Fallin’ on My Head" pochodzącą w filmu "Butch Cassidy i Sundance Kid" (1969) oraz za muzykę do wspominanego filmu; wyróżniono go także za najlepszą piosenkę "Arthur's Theme (Best That You Can Do)" pochodzącą z filmu "Arthur" (1981).

Zagrał kilka małych ról w hollywoodzkich filmach, wśród nich jest trylogia o przygodach Austina Powersa.

Stworzył takie przeboje jak: "This Guy’s in Love with You", "Raindrops Keep Fallin’ on My Head", "(They Long to Be) Close to You" oraz "That’s What Friends Are For."

Przez wiele lat współpracował z autorem tekstów Halem Davidem i piosenkarką Dionne Warwick. Jego przeboje, wykonywane były przez największe gwiazdy muzyki, m.in. zespół The Carpenters, Arethę Franklin, Toma Jonesa, Roda Stewarta, Barbrę Streisand, Sheryl Crow oraz Adele.

Uznawany był za jednego z najważniejszych kompozytorów muzyki popularnej XX wieku. Ponad 70 utworów jego autorstwa znalazło się w Top 40 amerykańskiej listy.

W 2015 r. magazyn "Rolling Stone" umieścił duet Bacharach - David na 32. miejscu swojej listy najwspanialszych twórców piosenek wszech czasów.