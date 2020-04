Bruce Willis wróci do byłej żony Demi Moore?

Bruce Willis i Demi Moore byli najgorętszą parą w Hollywood i małżeństwem przez 13 lat. Od miesiąca amerykański gwiazdor mieszka w domu byłej żony! Czyżby para znów była razem?

Bruce Willis i Demi Moore byli małżeństwem przez 13 lat, fot. Ted Soqui /Getty Images

W Los Angeles mawiają, że rozwód to dopiero początek pięknego związku. Potwierdza to historia Bruce'a Willisa i Demi Moore, którzy rozwiedli się 20 lat temu i wciąż świetnie się dogadują.



Co więcej, od miesiąca spędzają razem czas na kwarantannie w domu aktorki w Idaho. Towarzyszą im trzy dorosłe córki, partnerzy dwóch z nich oraz wieloletni asystent aktorki.

Szczęśliwe spotkanie

Reklama

Okazuje się, że w chwili, kiedy w USA ogłoszono przymusową kwarantannę, Willis (zobaczymy go dziś w komedii "Jak ugryźć 10 milionów 2"), był w swojej posiadłości w Sun Valley w Idaho. Niedaleko dom ma również Demi Moore, która akurat przyjechała do niego z córkami i resztą towarzystwa.

Byli małżonkowie zgodnie podjęli decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli zamieszkają pod wspólnym dachem, u niej. Tak też się stało.

Pobyt na przymusowej kwarantannie spędzają bardzo kreatywnie. Wrzucają co chwilę na portale społecznościowe zabawne zdjęcia, na których widać, że imprezują na "pidżama party" albo tworzą klub literacki - siedzą na olbrzymiej kanapie i zaczytują się w tej samej książce. To poradnik Laury Day - "Jak rządzić światem z kanapy".