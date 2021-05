Bruce Willis w nowej trylogii filmowej

Po serii "Szklana pułapka" Bruce Willis doczekał się kolejnego projektu, który zapewni mu zatrudnienie na długi czas. Aktor będzie jedną z gwiazd trylogii "The Fortress" ("Forteca"), wcielając się w emerytowanego agenta wywiadu, którego chcą zlikwidować zuchwali przestępcy.

W Portoryko rozpoczęły się zdjęcia do pierwszych dwóch części trylogii "The Fortress" - informuje serwis Deadline. Na planie spotkali się m.in. Bruce Willis, Jesse Metcalfe ("Gotowe na wszystko") i Chad Michael Murray ("Pogoda na miłość").



Opowieść koncentruje się wokół ściśle tajnego ośrodka dla emerytowanych oficerów wywiadu, który staje się celem ataku grupy przestępców. Chcą oni zemścić się na byłym oficerze - Robercie, w którego wciela się Bruce Willis. W wyjściu z opresji pomaga mu syn grany przez Metcalfe'a.

Willis, mimo 66 lat na karku, wciąż jest etatowym twardzielem Hollywood i gotów jest sięgać po role bardzo podobne do siebie. Kilka dni przed pojawieniem się informacji o jego angażu do "The Fortress", media doniosły, że został członkiem obsady thrillera "Soul Assasin". Zagra byłego żołnierza tajnych sił zbrojnych, który podejmuje się znalezienia mordercy męża pewnej kobiety. Mężczyzna został zabity w akcji prowadzonej w ramach eksperymentalnego programu wojskowego. Prace produkcyjne rozpoczną się w czerwcu.