W marcu tego roku rodzina hollywoodzkiego gwiazdora ujawniła, że Bruce Willis cierpi na afazję i w związku z tym musi zakończyć karierę.

"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore , a także obecną małżonkę Willisa Emmę Heming - i pięć jego córek.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Afazja to utrata zdolności do komunikacji. Chory nie jest w stanie mówić lub nie rozumie wypowiadanych do niego słów. Główną przyczyną afazji są uszkodzenia struktury mózgu. Najczęściej wynikają one z powodu ostrego udaru mózgu.

Poza utratą zdolności do mówienia lub rozumienia cudzych słów, u chorych z afazją pojawić się mogą także inne objawy. Najczęściej dochodzi do problemów z pamięcią, porażenia ciała, zaburzeń połykania czy zaburzeń widzenia.

Czym objawia się afazja? Najważniejsze informacje!



Bruce Willis: Rodzina aktora modli się o świąteczny cud

Według informacji portalu Radar Online całą rodzina Willisa stara się spędzać z nim jak najwięcej czasu. I chodzi tu nie tylko o żonę Emmę Herring i ich wspólne dzieci: 10-letnią Mabel i 8-letnią Evelyn , lecz także o byłą żonę Willisa - Demi Moore i trójkę ich córek: 34-letnią Rumer, 31-letnią Scout i 28-letnią Tallulah. "Wiedzą, że nie będzie z nimi na zawsze, Starają się więc pielęgnować każdą chwilę" - Radar Online cytuje anonimowego informatora.

Choroba Willisa sprawiła, że była żona aktora - Demi Moore - spędza coraz więcej czasu z rodziną gwiazdora. "Demi jest w nieustannym kontakcie z Bruce'em i Emmą. Wykorzystuje każdą okazję, żeyb spędzić z nim czas. Jeśli nie ma jej przy nim, dzwoni do niego, żeby Bruce mógł usłyszeć jej głos" - zapewnia Radar Online.

Demi Moore i Bruce Willis, mimo iż od lat nie są już parą, nadal spędzają wspólnie ze swoimi rodzinami święta Bożego Narodzenia. "Dziewczyny nie wyobrażają sobie świat bez Bruce'a" - dodaje informator Radar Online, kończąc wypowiedź słowami: "Jedyne, co mogą zrobić, to powiedzieć mu, że go kochają i modlić się o świąteczny cud".

Bruce Willis XXI wieku 1 / 31 Drugie spotkanie Bruce'a Willisa z M. Night Shyamalanem. Zaraz po znakomitej roli w "Szóstym zmyśle" aktor wystąpił w wyreżyserowanej przez tego artystę ekranizacji komiku zatytułowanej "Niezniszczalny". Źródło: materiały prasowe udostępnij