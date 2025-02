Bruce Willis ma się lepiej? Zaskakujące wyznanie córki aktora

Oprac.: Martyna Janasik Wiadomości

Odkąd świat dowiedział się o straszliwej chorobie, która zmusiła Bruce'a Willisa do wycofania się z aktorstwa, żona gwiazdora regularnie dzieli się z fanami aktualizacjami na temat stanu zdrowia aktora. Zazwyczaj są to smutne wieści. To właśnie dlatego ostatnie niespodziewane słowa jego córki Rumer tak zaskakują. Czy Willis ma się lepiej?

Zdjęcie Bruce Willis / ANGELA WEISS/AFP / East News